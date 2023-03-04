В ОГП назвали количество энергообъектов, пораженных ударами РФ: какова статистика по регионам

С начала российского полномасштабного вторжения в Украине было разрушено или повреждено 81 305 гражданских объектов, сообщил на брифинге генеральный прокурор Андрей Костин.

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В частности, это 62 229 жилых дома, 2309 тысяч учебных и воспитательных заведений, а также 462 медицинских учреждения. Также повреждены или уничтожены 4040 инфраструктурных сетей - газопроводов, водопроводов, электросетей.

Кроме того, как указал генпрокурор, враг целенаправленно уничтожал критическую гражданскую инфраструктуру, в частности энергетическую: было нанесено 255 ударов по 112 объектам энергетики. Костин подчеркнул, что речь идет именно о тех обстрелах, которые достигли целей. 197, или более 77% из этих ударов были нанесены с октября по февраль.

Согласно же приведенным ОГП данным, 255 ударов было нанесен именно с 24 февраля 2022 по 20 февраля 2023 года, а по регионам за весь этот период, а не только за октябрь-февраль указано лишь 197 ударов. Объяснений этому в ОГП не приводят, однако оценить относительную интенсивность поражений инфраструктуры можно и по этим цифрам.

В частности, по 22 из этих 197 ударов приходятся на Днепропетровскую и Киевскую области, по 20 – на Донецкую и Харьковскую, 15 – на Запорожскую, 14 – на Сумскую, 13 – на Винницкую, 12 – на Киев. По Тернопольской области таких ударов не было.

По месяцам же больше всего ударов (63 из 197 и 82 из 255) было нанесено в октябре, далее следуют ноябрь (32 из 197 и в то же время 32 из 255) и декабрь (29 из 197 и 45 из 255).

"Мы рассматриваем эти атаки как умышленное создание непригодных для жизни условий, отвечающих одному из признаков геноцида, указанному в Конвенции ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него", - отметил Костин.

Генпрокурор также напомнил, что ущерб для окружающей среды Украины из-за российской агрессии уже превысил, по оценкам властей, 46 миллиардов долларов. По его данным, сейчас расследуется 11 уголовных производств по фактам совершения российскими вооруженными формированиями действий, которые могли повлечь за собой экологическую катастрофу.

В частности, это касается целенаправленных атак на нефтебазы с последующим загрязнением атмосферы и почв, атак на атомные электростанции и другие ядерные объекты. Кроме того, расследуется 106 дел по военным преступлениям, повлекшим ущерб окружающей среде.

В свою очередь, как указывают в Министерстве энергетики, с октября прошлого года по энергетической инфраструктуре Украины Россией была совершена 31 воздушная атака, из которых 14 - массированные ракетные удары, а 17 - атаки группами дронов-камикадзе. Были поражены ключевые энергетические объекты – тепловые электростанции, теплоэлектроцентрали, гидро- и гидроаккумулирующие станции, подстанции системы передачи. Кроме того, на сегодняшний день часть генерирующих мощностей находится под временной оккупацией.

“Из-за таких беспрецедентных в современной истории террористических атак в энергосистеме Украины возник дефицит генерирующей и трансформаторной мощности. В наиболее критический период количество отключенных потребителей превышало 13,5 миллионов точек учета – это более 80% абонентов”, - сообщил министр Герман Галущенко.

Он подчеркнул, что уже 21 день подряд в энергосистеме обеспечивается баланс спроса и предложения без ограничения потребителей, что было достигнуто за счет досрочного завершения ремонтов на энергоблоках АЭС, оперативного восстановления ряда энергоблоков тепловой генерации, благоприятных метеорологических условий, роста производства электроэнергии на ГЭС и увеличения генерации. на солнечных электростанциях.