В Минприроды оценили сумму ущерба экологии Украины за год войны

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов оценивают ущерб, нанесенный российскими оккупантами украинской живой природе за год войны, в почти 1,9 триллиона гривен. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Как отметил на брифинге министр Руслан Стрелец, ведомство вместе со специалистами Государственной экологической инспекции задокументировало уже более 2300 преступлений против природы.

Чиновник указал, что почти 500 тысяч гектаров леса сегодня либо находятся под оккупацией, либо находятся в зоне боевых действий. 2,4 миллиона га лесов, по его словам, уже освобождены и нуждаются в восстановлении.

"Не у каждой европейской страны есть такое количество леса, которое россияне уничтожили в Украине... Интересно, что почти столько же - 3 миллиона га - было пройдено пожарами в Сибири за первые 4 месяца прошлого года. То есть, российская авиация вместо того, чтобы заниматься ликвидацией пожаров у себя дома, бомбила наши города и сжигала леса", - сказал он.

По словам министра, за год пятая часть украинского заповедного фонда испытала на себе последствия боевых действий, а под оккупацией находится 10 национальных природных парков, 8 заповедников, 2 биосферных заповедника.

Под угрозой уничтожения оказалось около 600 видов фауны и 750 видов флоры, в том числе и краснокнижные виды. Как отметил Стрелец, уже зафиксировано около 1 тысячи случаев смерти дельфинов на побережьях Украины, Болгарии и Турции.

"Кроме того, с первых дней полномасштабного вторжения мы столкнулись с беспрецедентным ядерным террором. Чернобыльская АЭС была под оккупацией 35 дней и понесла ущерб на 3,2 миллиарда гривен. Сегодня есть новый вызов. Ситуация с действиями России на Каховском водохранилище может иметь колоссальные последствия", - подчеркнул глава Минприроды.

По его словам, снижение уровня воды в водохранилище грозит не только лишением 1 миллиона украинцев питьевой воды, но может привести к выходу из строя систем охлаждения Запорожской АЭС.

"Россия своими действиями способствует и усилению климатического кризиса, с которым борется весь мир. Из-за действий страны-агрессора мы имеем дело с дополнительными прямыми выбросами СО2 в атмосферу - а это около 33 миллиона тонн. Только от пожаров в лесах, на сельскохозяйственных и других объектах во время боевых действий в атмосферу попало более 23 миллионов тонн парниковых газов", - заявил министр.

Кроме этого, руководитель министерства заявил, что в настоящее время оккупировано 132 месторождения полезных ископаемых, из-за чего годовой ущерб оценивается в 7,76 триллиона гривен.