У Мінприроди оцінили суму шкоди екології України за рік війни

В Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів оцінюють шкоду, яку завдали російські окупанти українській живій природі за рік війни, у майже 1,9 трильйона гривень. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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Як зазначив на брифінгу міністр Руслан Стрілець, відомство разом з фахівцями Державної екологічної інспекції задокументувало вже понад 2300 злочинів проти природи.

Чиновник вказав, що майже 500 тисяч га лісу сьогодні або знаходяться під окупацією, або перебувають у зоні бойових дій. Натомість 2,4 мільйона га лісів, за його словами, вже звільнені та потребують відновлення.

"Не кожна європейська країна має таку кількість лісу, яку росіяни знищили в Україні... Цікаво, що майже стільки ж - 3 мільйона га - було пройдено пожежами у Сибіру за перші 4 місяці минулого року. Тобто російська авіація замість того, щоб займатися ліквідацією пожеж у себе вдома, бомбардувала наші міста й спалювала ліси", - сказав він.

За словами міністра, за рік п'ята частина українського заповідного фонду відчула на собі наслідки бойових дій, а під окупацією знаходиться 10 національних природних парків, 8 заповідників, 2 біосферних заповідників.

Під загрозою знищення опинилося близько 600 видів фауни та 750 видів флори, зокрема й червонокнижні види. Як зазначив Стрілець, вже зафіксовано близько 1 тисячі випадків смерті дельфінів на узбережжях України, Болгарії та Туреччини.

"Крім того, з перших днів повномасштабного вторгнення ми зіткнулися з безпрецедентним ядерним терором. Чорнобильська АЕС була під окупацією 35 днів і зазнала збитків на 3,2 мільйрда гривень. Сьогодні маємо новий виклик. Ситуація із діями Росії на Каховському водосховищі може мати колосальні наслідки", - наголосив очільник Мінприроди.

За його словами, зниження рівня води у водосховищі загрожує не лише позбавленням 1 мільйона українців питної води, а й може призвести до виходу з ладу систем охолодження Запорізької АЕС.

"Росія своїми діями сприяє і посиленню кліматичної кризи, з якою бореться увесь світ. Через дії країни-агресора маємо справу з додатковим прямими викидами СО2 в атмосферу - а це близько 33 мільйона тонн. Лише від пожеж у лісах, на сільськогосподарських та інших об'єктах під час бойових дій в атмосферу потрапило більше 23 мільйона тонн парникових газів", - заявив міністр.

Окрім цього, керівник міністерства заявив, що наразі окуповано 132 родовища корисних копалин, через що збитки за рік оцінюються у 7,76 трильйона гривень.