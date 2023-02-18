У Мін'юсті розповіли про реєстр збитків України, що створюється в Нідерландах: чим він відрізняється від українського

Реєстр збитків, завданих Україні внаслідок агресивної війни Росії, буде оформлений як міжнародна організація, яка матиме усі відповідні привілеї. Про це розповів в ефірі національного телемарафону міністр юстиції Денис Малюська, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, це не обмежиться створенням лише електронного реєстру.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Представники цього реєстру будуть користуватися аналогом дипломатичного імунітету. Тобто це набагато більше, ніж створення якогось софту або продукту", - зазначив чиновник.

Він вказав, що в Гаазі (Нідерланди), яка є відомим юридичним центром, українська сторона планує концентрувати всі ключові міжнародні та юридичні інструменти, які стосуються агресії Росії. На думку міністра, при розміщення нової організації саме в Гаазі "об'єктивно довіра до такого реєстру буде більшою".

"Якщо ми говоримо про трибунал щодо військових чиновників російських, він теж, швидше за все, частково або повністю перебуватиме в Гаазі. Там юридичне середовище хороше, там ціла екосистема різноманітних юридичних інструментів і готовність уряду це підтримувати та фінансувати", - сказав Малюська.

За його словами, фінансувати нову організацію будуть самі Нідерланди, принаймні на перших етапах протягом року. Після створення реєстру буде створено комісію з розгляду вимог компенсації, яка працюватиме на базі міжнародної організації.

Наступним кроком буде наповнення фонду та, відповідно, проведення виплат за вимогами, включеними до реєстру, що дозволяє "вже зараз розпочати повноцінний запуск механізму виплат та репарацій".

"Наповнити цей фонд десятками мільйонів доларів не складно, бо зараз уже йдуть процеси конфіскації активів окремих олігархів, які уникали санкцій – тобто вже механізми існують. Але ми говоримо про сотні мільярдів доларів, не про десятки мільйонів. Відповідно, насамперед наш фокус – на суверенних активах РФ", - сказав керівник Мін'юсту.

За його словами, зараз вже є готовність багатьох країн приєднатися до цього механізму, але всі вони "дивляться в різні боки", хоча опір цьому серед країн-партнерів України є набагато меншим, ніж ще півроку тому.

"Ідей багато, і вони поки що не синхронізовані в одне бачення, як це виглядатиме. Я думаю, що до того моменту, як ми створимо реєстр, створимо комісії, наповнимо, бачення вже точно буде однаковим, і ми вже спокійно зможемо розподіляти виплати цього фонду за рахунок коштів РФ", – додав міністр.

За його словами, новий міжнародний реєстр буде синхронізовано з уже існуючою українським, який наповнюється через електронну систему держпослуг "Дія" і надалі підтверджується актами місцевих органів влади.

"Безумовно, реєстр український буде синхронізований з міжнародним... Але міжнародний точно буде ширшим, він буде набагато більшим, тому що туди будуть включені вимоги і держави, і підприємств, і органів місцевого самоврядування", - зазначив Малюська.

За його словами, виплати за українським реєстром також будуть проводитись, але їх фокус буде насамперед на відновленні пошкодженого житла та критичної інфраструктури. Міністр при цьому зазначив, що український реєстр насамперед стосуватиметься фізичних осіб, а міжнародний – збитків державі.

Як пояснила напередодні на своїй сторінці у Facebook заступниця Малюськи Ірина Мудра, реєстр, створення якого схвалив нідерландський уряд, стане першим компонентом всеосяжного репараційного механізму, що включає створення компенсаційної комісії, яка розглядатиме індивідуальні заяви від громадян, компаній та держави про компенсацію завданих Росією збитків.

Також має бути створено компенсаційний фонд, який накопичуватиме кошти для виплат, у тому числі за рахунок конфіскованих російських активів. Зазначимо також, що новина про створення реєстру з'явилася під час візиту в Україну прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, який зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.