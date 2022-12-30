Мінагрополітики оцінило збитки, нанесені в ході війни сільському господарству України

Міністерство аграрної політики та продовольства оцінює прямі на непрямі збитки у сільському господарстві України через війну на рівні $40 млрд. Про це 30 грудня повідомив заступник очільника Мінагрополітики Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

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За його словами, ініціативи, які були реалізовані на урядовому та міжнародному рівнях, частково підтримали АПК України.

"У рамках програми пільгових кредитів аграріям було видано близько 90 млрд грн кредитного фінансування. Доступність цих фінансів суттєво підтримала і допомогла сільгоспвиробникам", — сказав перший заступник міністра.

Крім того, вже виділено 200 млн грн на відновлення системи зрошення на контрольованій території, що дозволить збільшити врожайність.

Висоцький проінформував, що завдяки співпраці з FAO аграрії отримали 30 тис рукавів для тимчасового зберігання збіжжя.

"Йдеться про додаткове зберігання для понад 5 млн тонн агропродукції, а також необхідне технічне обладнання для наповнення цих рукавів та їхнього розвантаження. Для успішної посівної кампанії малим виробникам було виділено також насіння кукурудзи та овочевих культур", — уточнив замміністра.

Раніше стало відомо, що кожне четверте сільське домогосподарство України скоротило або зупинило сільськогосподарське виробництво через війну.

