Врожай зернових в Україні в 2022 році зменшиться на 40% через вторгнення РФ, — УЗА

За підсумками 2022 року аграрії в Україні зберуть на 40% менше зерна, ніж в минулому році. Очікується, що врожай складе 65-66 млн тонн.

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Про це агентству AFP повідомив виконавчий директор Української зернової асоціації Сергій Іващенко, передає Kyiv Post.

"В цьому році ми очікуємо врожай зернових на кінець року 65-66 млн тонн, після рекордного врожаю 106 млн тонн минулого року. Головна причина — війна", — Іващенко.

Водночас в Мінагрополітики запевняють, що в умовах війни цьогоріч буде зібрано близько 67 млн тонн зернових, зернобобових та олійних, що є одним із ТОП-5 найкращих показників за 30 років.

Станом на 22.12.22 валовий збір всіх зернових та олійних в Україні склав 63,6 млн т. Зокрема пізніх культур зібрано майже 34 млн т, за тиждень додалося 1,75 млн т кукурудзи.

Тривале блокування портів перервало процес експорту зерна, що негативно вплинуло на доходи фермерів, зазначив Іващенко. Зазначимо, угода, досягнута за посередництва ООН і Туреччини в липні, відкрила Україні шлях до відновлення експорту зерна з чорноморських портів.

"Це, і, звісно, війна призвело до того, що у фермерів не вистачило грошей, щоб купити добрива, їхній урожай знизився", – пояснив він.

Крім того, бойові дії в країні призвели до того, що, якщо зазвичай аграрії засіювали зерновими 25 млн га, то в 2022 році збиральну кампанію провели на площі 18-19 млн га.

Крім того, відомо, що станом на середину грудня близько 34% цьогорічного врожаю кукурудзи в Україні все ще залишається на полях. Аграрії не можуть обмолотити культуру через несприятливі погодні умови, а також у зв'язку з перебоями електропостачання.

Щодо наступного року, то, за прогнозом аграріїв, в 2023-му українські сільгоспвиробники засіють зерновими культурами площу, що на 45% поступатиметься показнику довоєнного 2021 року.

Джерело фото: ua.depositphotos.com