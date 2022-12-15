В Україні третина врожаю кукурудзи залишилася на полях через дощі та перебої з електропостачанням, — Bloomberg

Станом на середину грудня близько 34% цьогорічного врожаю кукурудзи в Україні все ще залишається на полях. Аграрії не можуть обмолотити культуру через несприятливі погодні умови, а також у зв'язку з перебоями електропостачання. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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Велика кількість опадів восени замулила поля. На додачу, побічні наслідки війни знижують прогнозовані доходи фермерів. Крім того, російська агресія призвела до того, що в Україні доводиться обмежувати споживання електроенергії, необхідної для сушіння розмоклого зерна.

Міністерство сільського господарства США знизило прогноз врожаю кукурудзи в Україні до 27 млн тоннї, що може стати мінімальним показником за п'ять років. ООН має ще більш песимістичний прогноз — 24 млн тонн.

За словами економіста Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Моніки Тотової, через дощі виникла потреба просушування зерна, перш ніж його можна буде відправити на зберігання. Зараз це складно, тому що російські атаки на українську інфраструктуру викликали відключення електроенергії по всій країні, що ускладнило безперебійну роботу сільськогосподарських об'єктів.

Затягнута збиральна кампанія також означає, що виробники не можуть підготувати ґрунт до весняної посівної, як зазвичай. Очікується, що площа під кукурудзою зменшиться у 2023 році, тоді як посіви олійних культур зростуть.



За останніми підрахунками, станом на 1 грудня на полях Харківщини залишалися незібраними близько 67% площ кукурудзи та 18% соняшнику. Крім того, прогнозується, що в Україні може виникнути дефіцит ж ита в 2023 році.

Загалом збиральна кампанія в Україні наближається до завершення. По деяким культурам збирання завершено на всій запланованій площі.