На Харківщині залишилось зимувати в полях майже 70% кукурудзи

Більше половини урожаю кукурудзи і майже п'ята частина соняшнику залишаться зимувати на полях Харківщини.

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Про це повідомляє видання GX.

"Тривалий період дощів не дав виконувати польові роботи, не було можливості ні ефективно збирати пізні сільськогосподарські культури, ні сіяти озимі", - розповіли виданню в Департаменті агропромислового розвитку Харківської ОВА.

Так, станом на 1 грудня на полях Харківщини залишилися незібраними близько 67% площ кукурудзи та 18% соняшнику.

"Через високу вартість досушування зерна, яке обов’язково знадобиться за збирання у нинішні терміни, підвищення цін на пальне, зниження цін на зерно кукурудзи через складнощі з логістикою та експортом, частина врожаю кукурудзи та соняшнику може залишитись у полях на зиму та буде збиратись, коли з’явиться така можливість", - пояснили у департаменті.

Також зазначається, що перезимівля кукурудзи в полі призведе до ураження зерна грибковими хворобами та накопичення мікотоксинів. Такий врожай продати буде значно складніше, і ціну доведеться додатково знижувати.

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