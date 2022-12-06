В Україні може виникнути дефіцит жита в 2023 році — прогноз хлібопекарів

У 2023 році в Україні може зрости ціна на жито, якщо виникне дефіцит зернової, як прогнозують виробники хліба. Про це повідомив перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко, передає Agroportal.

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При цьому він зазначив, що остаточний прогноз можна буде зробити, коли стануть відомі обсяги отриманого врожаю жита, якість зерна та дані по перехідних залишках.

Дученко також розповів, що за якістю пшениці південні області України мають хороші показники. Основні проблеми щодо культури помічені в центральних, північних, західних регіонах країни.

"Сьогодні пропозицій якісної пшениці не так багато для внутрішнього ринку, оскільки її експортують. Є побоювання, що наступного року якість пшениці може бути знижена. Якби борошномели могли отримати кредити, вони б закупили необхідну кількість зерна до наступного урожаю в період, коли на ринку сприятлива ситуація для закупівлі якісної пшениці", — додав віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів.

Крім того, якщо будуть постійні відключення електрики й хлібозаводи працюватимуть на дизельних генераторах, ціну на хлібобулочні вироби доведеться підвищити. У такому випадку в асортименті залишаться лише три позиції: білий хліб, сірий і батон. Це першочергова продукція, яка потрібна населенню.

Загалом, близько 20% підприємств хлібопекарської галузі зруйновані або не повернулися до виробництва з початку війни. Але в Україні є мережа потужних хлібозаводів, розрахованих на виробництво масових хлібів зі значним резервом потужностей, що можуть нагодувати 50 млн людей.

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