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Через відключення електрики хлібопекарні піднімуть ціни та скоротять асортимент до трьох виробів
Якщо будуть постійні відключення електрики й хлібозаводи працюватимуть на дизельних генераторах, ціну на хлібобулочні вироби доведеться підвищити. У такому випадку в асортименті залишаться лише три позиції: білий хліб, сірий і батон. Це першочергова продукція, яка потрібна населенню.
Про це розповів генеральний директор ПрАТ "Козятинхліб" у Вінницькій області Сергій Годенко в коментарі AgroPortal.ua.
"Запущений процес випікання хліба в жодному разі не можна зупинити чи перервати. Якщо реагувати на повітряні тривоги, то нам би довелося зупинити все виробництво", — зазначає Годенко.
Він додає, що наразі не спостерігається систематичного відключення електрики в їхньому регіоні. Але підприємство завчасно підготувалось: мають генератор, за допомогою якого можна забезпечити безперебійну роботу протягом 12 годин.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Ми ще не рахували витрати на забезпечення роботи генератора, і як це вплине на собівартість продукції. Все залежить від потужності. Нам вистачає 50 кВт, це 20 л/год дизельного палива", - розповідає Годенко.
За його словами, година роботи на генераторі обійдеться в 1 тис. грн, що дорожче за годину роботи на електриці на 600 грн.
"Але якщо перебої електрики будуть тимчасовим явищем, то справимось із цими труднощами", - зазначає Годенко.
Він зауважує, що поки піднімати ціни на хліб не можуть, оскільки потрібно зважати на купівельну спроможність споживачів, які дорожчу продукцію не в змозі купувати.
Сьогодні ПрАТ "Козятинхліб" виробляє більше ста позицій хлібобулочних виробів. З початком повномасштабної війни асортимент не скорочували, навпаки, трохи розширили. Свою продукцію реалізують у Вінницькій та Житомирській областях.
Зазначимо, Всеукраїнська асоціація пекарів зібрала інформацію щодо потреби у забезпеченні генераторами своїх підприємств задля забезпечення безперебійної роботи.
Нагадаємо, як заявили у Спілці молочних підприємств України, через проблеми з електрикою в Україні можуть зупинитися молокопереробні підприємства.
Через специфіку виробництва молокозаводи опинилися у важкому становищі і потребують підтримки безперебійного енергопостачання, оскільки молокопереробка є системним та беззупинним процесом виробництва.