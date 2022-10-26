Через проблеми з електрикою в Україні можуть зупинитися молокопереробні підприємства

Через знеструмлення виробників та переробників молочних продуктів внаслідок обстрілів та планові відключення задля економії електроенергії, порушено основні виробничі процеси молокопереробних підприємств. Це може призвести до скорочення виробничих потужностей та дефіциту товарів.

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Про це заявили у Спілці молочних підприємств України, пише УкрАгроКонсалт.

Через специфіку виробництва молокозаводи опинилися у важкому становищі і потребують підтримки безперебійного енергопостачання, оскільки молокопереробка є системним та беззупинним процесом виробництва. Внаслідок відключення електроенергії без попередження, молокопереробні підприємства вже безповоротно втратили значні об’єми як молочної сировини, так і виготовленої продукції, – йдеться повідомленні Спілки.

У Спілці також розповіли, що обленерго системно вимагають від молокопереробних підприємств скоротити споживання електроенергії до 50%. Таке значне скорочення об’ємів використання електроенергії неминуче призведе до:

зменшення об’ємів виробництва кінцевої продукції;

скорочення заробітних плат працівників;

зменшення податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів;

зменшення закупівель них цін на молокосировину;

дефіциту української молочної продукції на полицях торговельних мереж;

зростання імпорту готової молочної продукції.

За умов, що склалися, переробні підприємства розглядають різні варіанти забезпечення своїх потужностей енергією, в тому числі закупівлю генераторів. Але такий крок невідворотно відіб’ється на собівартості, що потягне за собою здорожчання молочних продуктів.

Тому Спілка звернулася до уряду з проханням підтримати енергетичне забезпечення молокозаводів. Адже якщо питання залишиться невирішеним, наслідки для галузі можуть виявитися руйнівними. Це означатиме, що молокозаводи будуть змушені припинити приймання молока, а виробники молока, не маючи збуту, будуть позбавлятися поголів’я.

Нагадаємо, український молочний сектор у 2022 році попри зміну логістичних шляхів, роботу підприємств в небезпечних умовах демонструє зростання експорту.

Так, Україна у вересні експортувала молочних продуктів на рекордну суму – 35,9 млн доларів, що на 9,2% більше, ніж у липні та на 145% більше, ніж e 2021 році.