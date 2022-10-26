Из-за проблем с электричеством в Украине могут остановиться молокоперерабатывающие предприятия

Из-за обесточивания производителей и переработчиков молочных продуктов в результате обстрелов и плановых отключений для экономии электроэнергии, нарушены основные производственные процессы молокоперерабатывающих предприятий. Это может привести к сокращению производственных мощностей и дефициту товаров.

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Об этом заявили в Союзе молочных предприятий Украины, пишет УкрАгроКонсалт.

Из-за специфики производства молокозаводы оказались в тяжелом положении и нуждаются в поддержке бесперебойного энергоснабжения, поскольку молокопереработка является системным и непрерывным процессом производства. В результате отключения электроэнергии без предупреждения, молокоперерабатывающие предприятия уже безвозвратно потеряли значительные объемы как молочного сырья, так и произведенной продукции, – говорится в сообщении Союза.

В Союзе также рассказали, что облэнерго системно требует от молокоперерабатывающих предприятий сократить потребление электроэнергии до 50%. Такое значительное сокращение объемов использования электроэнергии неизбежно приведет к:

уменьшению объемов производства конечной продукции;

сокращению заработных плат работников;

уменьшению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;

уменьшению закупочных цен на молокосырье;

дефициту украинской молочной продукции на полках торговых сетей;

росту импорта готовой молочной продукции.

При сложившихся условиях перерабатывающие предприятия рассматривают различные варианты обеспечения своих мощностей энергией, в том числе закупку генераторов. Но такой шаг неотвратимо отразится на себестоимости, что повлечет за собой удорожание молочных продуктов.

Поэтому Союз обратился к правительству с просьбой поддержать энергетическое обеспечение молокозаводов. Ведь если вопрос останется нерешенным, последствия для отрасли могут оказаться разрушительными. Это будет означать, что молокозаводы будут вынуждены прекратить прием молока, а производители молока, не имея сбыта, будут лишаться поголовья.

Напомним, украинский молочный сектор в 2022 году, несмотря на изменение логистических путей, работу предприятий в опасных условиях демонстрирует рост экспорта.

Так, Украина в сентябре экспортировала молочные продукты на рекордную сумму – 35,9 млн долларов, что на 9,2% больше, чем в июле и на 145% больше, чем в 2021 году.