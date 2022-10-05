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Україна у вересні отримала рекордну виручку від експорту молочних продуктів
Україна у вересні експортувала молочних продуктів на рекордну суму – 35,9 млн доларів, що на 9,2% більше, ніж у липні та на 145% більше, ніж e 2021 році.
Про це повідомила пресслужба Асоціації виробників молока (АВМ).
Зазначається, що основною експортною категорією залишається сухе молоко — 4,9 тис. тонн на суму 15,8 млн доларів, що на 39,8% більше, ніж в серпні.
Також цього місяця експорт сиру виріс майже на 4% - до 5,08 млн доларів. В той же час, його імпорт скоротився на 23,4% — до 13 млн доларів. Експорт кисломолочної продукції виріс маже на 20%.Підписуйтесь на наш Telegram канал
При цьому, експорт масла, молока, незбираних вершків та сироватки у вересні знизився.
Як зазначається, через падіння курсу гривні сумарний імпорт молочних продуктів у вересні знизився. Загалом до України було завезено продукції на суму 16,3 млн доларів, що на 19% менше, ніж у серпні.
Аналітик АВМ Яна Лінецька зазначила, що окрім курсу, високі експортні ціни та спрощені процедури на кордоні підтримують продаж української молочної продукції на зовнішні ринки. Але, вона додала, що у жовтні варто очікувати сезонного скорочення експорту.
Нагадаємо, у Мінагрополітики вважають, що Україна переходить від сировинної моделі економіки до продовольчої. Про поступовий перехід України до продовольчої моделі економіки свідчить збільшення експорту молочної продукції та виробництво м’яса, а також активний розвиток сфери альтернативних джерел енергії і переробки зернових культур.