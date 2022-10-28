В Україні утилізується кожна дванадцята буханка хліба

Повернення торговельними мережами хлібних виробів виробникам досягає 8%. Кожна дванадцята буханка хліба повертається нереалізованою і підлягає утилізації.

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Про це повідомив президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко, пише Аgroportal.ua.

"Як правило, цей хліб збувається для годівлі тваринам, але продається за копійки, не йдеться навіть про собівартість виробництва. Якщо сьогодні ціна хлібобулочних виробів уже сягає за 30 грн, то тридобовий хліб продають за 5-6 грн", - зазначає Тараненко.

За його словами, спільнота хлібопекарів не розуміє, чому, віддавши торговельним мережам якісну продукцію, ті в результаті, не продавши товар, перекладають на виробників свої комерційні ризики.

Крім того, супермаркети свідомо замовляють надмірну кількість хліба заради гарно оформлених полиць, знаючи, що буде повернення.

"Більше того, ми звернулися до мережі, звідки маємо найбільший відсоток повернення, з пропозицією зменшити замовлення, щоб відповідно зменшити повернення. Вони відмовились, сказавши, що відповідно договору ми маємо постачати певний обсяг, оскільки вони зацікавлені, щоб полиці були наповненні до закриття магазинів", - зауважує Тараненко.

На його думку, саме тому гострою наразі є потреба у врегулюванні стосунків між виробниками всіх груп харчових продуктів і торговельними мережами на законодавчому рівні.

Зазначимо, Міністерство економіки України пропонує встановити терміни розрахунків за поставлений магазинам товар у 24 або 30 днів. Йдеться, зокрема, про розрахунки за товари, що мають істотну соціальну значущість.

Раніше виробники харчової продукції вимагали встановити граничні терміни відстрочення платежів. Виробники харчової продукції та економісти заявляли, що склалася практика надмірних термінів відстрочок платежів за поставлену продукцію, яка може досягати 120 днів.