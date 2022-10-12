Мінекономіки пропонує встановити терміни розрахунків за поставлений товар у 30 днів

Міністерство економіки України пропонує встановити терміни розрахунків за поставлений магазинам товар у 24 або 30 днів. Про це повідомила пресслужба відомства.

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За словами першого віцепрем’єр-міністра - міністра економіки Юлії Свириденко, питання щодо термінів сплати за поставлений товар болюче, оскільки і виробники і ритейлери вважають, що кредитують за свій рахунок іншу сторону. Йдеться, зокрема, про розрахунки за товари, що мають істотну соціальну значущість.

Вона зазначила, що Мінекономіки та Мінагрополітики за участю асоціацій виробників харчової продукції і ритейлерів наразі опрацьовують питання оптимізації строків розрахунків.

"Ми намагаємося зблизити позиції сторін. Зокрема, як компромісний варіант пропонуємо встановити терміни розрахунків у 24 або 30 діб. При цьому перелік товарів буде дещо розширено", - цитує Свириденко пресслужба міністерства.

Вона зазначила, що уряд буде вимушений задіяти інші механізми, якщо виробники харчової продукції і ритейлери не домовляться.

Раніше виробники харчової продукції вимагали встановити граничні терміни відстрочення платежів. Виробники харчової продукції та економісти заявляли, що склалася практика надмірних термінів відстрочок платежів за поставлену продукцію. Наприклад, за договором може досягати 120 днів, фактично ж оплата може надійти виробнику на 160 день. На думку виробників продукції, такі умови нівелюють можливість розвитку для бізнесу, не сприяють платіжній дисципліні та не захищають конкурентне середовище.