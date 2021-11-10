Производители продовольствия призывают Раду ограничить торговым сетям отсрочку платежей

Производители пищевой продукции просят Верховную Раду поддержать законопроект №6155 "Об основах торговой деятельности пищевыми продуктами", который установит предельные сроки отсрочки платежей торговых сетей производителям и в целом ограничит производителей продовольствия от диктата со стороны ритейла.

Об этом на совместном мероприятии заявили представители компаний-производителей и ассоциаций участников рынка, в частности, Всеукраинский аграрный совет, Ассоциация свиноводов Украины, Ассоциация производителей молока, "Укркондпром", Всеукраинская ассоциация пекарей.

Производители пищевой продукции и экономисты заявили о том, что сейчас сложилась практика чрезмерных сроков отсрочек платежей за поставленную продукцию. К примеру, по договору она может достигать 120 дней (при среднем сроке реализации в 14 дней). Фактически же оплата может поступить производителю на 160 день.

К тому же они становятся неконкурентоспособными по отношению к иностранным поставщикам аналогичной продукции, имеющим дешевый финансовый ресурс. К тому же рынок монополизируется, поскольку каждый новый супермаркет закрывает магазины в радиусе 1 км. По мнению производителей продукции, такие условия нивелируют возможность развития для бизнеса, не способствуют платежной дисциплине и не защищают конкурентную среду.

"Мы должны поддержать украинских производителей, которые сегодня занимают слабую позицию на полках супермаркетов. Есть и ответственные сети, но наша задача — создать законодательный баланс между всем бизнесом. Мы не можем допускать ситуацию, в которой из-за недостатков законодательства украинские производители проигрывают конкуренцию иностранной продукции в крупных розничных сетях", — заявил народный депутат Дмитрий Соломчук.

Украинский производитель должен создавать рабочие места и в конечном итоге обеспечивать рост ВПП (валовый внутренний продукт. — Delo.ua).

"В Европе отсрочка платежей за продукцию зависит от сроков ее реализации, и это нормальная практика. Возникают риторические вопросы: справедливо ли для производителей получать деньги за продукт через полгода, тогда как за это время, к примеру, на треть может подорожать его сырье?" — отметил нардеп.

По его мнению, в текущих условиях производители-поставщики сетей в стране недополучают около 5 млрд долларов, которые остаются в оборотных средствах ритейла. Последний еще платит подписку за всю импортную продукцию. Потому украинскому производителю дешевле строить производство за рубежом, платить там налоги, а реализовывать продукцию в сетях на территории Украины.

Изменить это состояние может принятие законопроекта №6155 "Об основных принципах торговой деятельности пищевыми продуктами".

Документ определяет требования к договорам купли-продажи, устанавливает предельные сроки отсрочки выплат за полученные товары. В частности, за их нарушение устанавливает размер пени за каждый день неуплаты.

Отдельно проект закона запрещает прописывать в договоре условия, которые могут изменить ассортимент продуктов субъекта торговой деятельности, применить взаимозачеты при расчетах за поставленные продукты, возвращать их поставщику, за исключением отдельных случаев и тому подобное.

"Мы надеемся, что народные депутаты наконец прислушаются к украинскому производителю. Документ, который сейчас ожидает рассмотрения в парламенте, действительно может стать основой для формирования справедливых рыночных отношений в сфере реализации пищевых продуктов, когда ни одна из сторон не сможет злоупотреблять своей преобладающей рыночной силой. Мы ждем годами, а могли уже давно инвестировать свои же честно заработанные средства в развитие производства, вместо того чтобы кредитовать закупку импортных товаров торговыми сетями", — заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов.

Участник Экономической экспертной платформы экономист Олег Гетман отметил, что в обычных рыночных отношениях регулирование со стороны государства не является целесообразным. Однако, когда на определенном рынке наблюдаются искажения, необходимо вмешательство государства.

"В итоге искривление рынка вредит всем гражданам Украины. В ЕС уже давно действует отдельная Директива Европейского парламента и Совета о недобросовестной торговой практике между предприятиями в сфере сельского хозяйства и продовольствия. Она запрещает действия, которые могут трактоваться как недобросовестные в отношениях между покупателями и поставщиками", — отметил экономист.

Напомним, проект закона "Об основных принципах торговой деятельности пищевыми продуктами" №6155 был представлен на рассмотрение Верховной Рады 8 октября 2021 года, и сейчас его изучают в парламентском комитете по вопросам экономического развития.

Ранее сообщалось, что крупнейшие ритейлеры Украины вошли в ТОП-25 лучших работодателей в условиях пандемии.