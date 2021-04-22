В Украине появятся пограничные посты для проверки безопасности пищевых продуктов

В рамках проекта программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство Украины", который реализуется совместно со Всемирным банком, проводится подготовительная работа по строительству пограничных инспекционных постов.

Как сообщает пресс-центр Госпотребслужбы, программа предусмотривает строительство десяти таких постов до конца 2023 года.

По информации ведомства, пограничные инспекционные посты будут контролировать безопасность пищевых продуктов, основываясь на требованиях и лучших практиках ЕС, и отслеживать соответствие продукции санитарным и фитосанитраним мероприятиям.

В настоящее время пограничные инспекционные посты на территории Украины отсутствуют, а контроль осуществляется в таможнях назначения внутри страны.

Сейчас идет подготовительная работа: решаются вопросы передачи в пользование Госпотребслужбы земельных участков, на которых будут расположены пограничные инспекционные посты и согласуются градостроительные условия.

Эти и другие вопросы были обсуждены 20 апреля на совещании с представителями Всемирного банка.

"Пограничные инспекционные посты позволят повысить уровень контроля безопасности пищевых продуктов и здоровья животных. Кроме того, это поможет более эффективно работать в направлении предотвращения распространения на территории страны опасных инфекционных болезней от животных, которые импортируются в Украину", — рассказала председатель Госпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Строительство пограничных инспекционных постов будет происходить в соответствии с Законом Украины "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корма, побочные продукты животного происхождения, здоровья и благополучия животных" № 2042 от 18 мая 2017 года и Соглашения о займе между Украиной и Международным банком реконструкции и развития от 27 августа 2019 года.

Напомним, несмотря на то, что глобальная продовольственная безопасность снижается уже второй год подряд, а пандемия COVID-19 только усилила системные пробелы и их влияние, Украина свои позиции в 2020 году усилила.

Так, в Глобальном индексе продовольственной безопасности (Global Food Security Index, GFSI) 2020 года, разработанном The Economist Intelligence Unit при поддержке Cortevа Agriscience, позиции страны улучшились на 2,7 баллов и позиций теперь она занимает 54-е место из 113 стран.