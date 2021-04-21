57% опрошенных считают, что коррупция на таможне не снижается — исследование ЕВА

Интегральный показатель Таможенного индекса снизился до 3,08 баллов по 5-ти бальной шкале — это самый низкий показатель с первой половины 2019 года. В предыдущем периоде показатель индекса составлял 3,37 баллов. Среди составляющих индекса таможенные эксперты хуже оценили качество предоставления таможенных услуг, лучше всего — работу "Единого окна".

Об этом сообщили в ЕВА исходя из результатов исследования, проведенного вместе с DHL Express в Украине.

Так, бизнес несколько ухудшил оценку работы таможенных органов во втором полугодии 2020 года, хотя с 2019 года настроение таможенных экспертов оставались концептуально неизменными. По итогам исследования, 32% респондентов в основном недовольны, а 11% — полностью недовольны качеством услуг и профессионализмом должностных лиц на таможне.

По сравнению с прошлогодними 10% недовольных положением дел на таможне данные показатели существенно выросли. В то же время уменьшилось и количество довольных работой таможенных органов экспертов — 38% (54% в прошлом периоде).

Также практически неизменной остается оценка уровня коррупции, где 57% считают, что коррупция в таможенных органах остается на том же уровне, где 56% опрошенных так считали в предыдущем периоде. Тогда как 21% опрошенных заметили увеличение проявлений коррупции, другие 22% считают, что уровень коррупционного давления на бизнес уменьшился.

Оценка работы системы "Единое окно" оказалась самой высокой среди компонентов индекса, однако также немного ухудшилась, по сравнению с прошлым годом. Процент респондентов, которые в основном или полностью удовлетворены использованием системы несколько уменьшился с 67% до текущих 55%. В то же время 18% остались недовольны работой системы, а в прошлом периоде 7%.

Одной из причин этому могут быть недостатки функционирования "Единого окна", о которых бизнес сообщает из года в год — это, прежде всего, случаи востребования бумажных документов в дополнение к электронным и отсутствие слаженного взаимодействия между таможенными и контролирующими органами.

"В контексте взаимодействия с таможней в течение последних полгода бизнес отмечает "кадровую лихорадку" среди топ-руководства Гостаможенной службы, ведь за это время успело измениться четыре главы ведомства. Конечно, это не добавило стабильности работе таможни. К тому же, сообщество Ассоциации было взволновано беспрецедентными задержками оформления грузов, давлением таможенных органов с целью заставить компании завышать таможенную стоимость импортируемых товаров. Вполне естественно, что подобный опыт значительно испортил оценку бизнесом взаимодействия с таможенными органами", — комментирует исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Как сообщают таможенные эксперты Ассоциации, больше всего трудностей при прохождении таможенного контроля в течение последних полгода у бизнеса возникало с отделом тарифного регулирования, когда требовали нерелевантные документы и склоняли компании к завышению таможенной стоимости товаров, правоохранительными органами, которые вмешивались в прохождение таможенного контроля, отделом по борьбе с контрабандой, Укртрансбезопасностью, которые требовали сертификаты соответствия, не принимали европейские сертификаты вопреки законодательству, а Госпотребслужба в контексте фитосанитарного контроля. Также компании жалуются на продолжительность таможенного досмотра и затягивание процедур, что приводит к вынужденным простоям, длительному ожиданию подготовки экспертных заключений в лабораториях.

СПРАВКА

Таможенный индекс проводится Европейской Бизнес Ассоциацией с 2010 года. Исследование состоит из трех тематических блоков — коррупция, качество таможенных услуг, работа "Единого окна". Индекс измеряется два раза в год. Отметка 3 считается нейтральной, где максимальная оценка составляет 5 баллов. Опрос проводился за период июль-декабрь 2020 года, в нем приняли участие 85 таможенных экспертов из компаний-членов Ассоциации.

Напомним, что СНБО ввел санкции против ТОП-10 контрабандистов.

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