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АПК 7 минут назад

Начальника таможни Бердянского порта поймали на коррупционной схеме по экспорту зерна

Таможенник закрывал глаза на занижение в документах стоимости вывозимой продукции.

СБУ поймала начальника таможни Бердянского морпорта на коррупции
СБУ поймала начальника таможни Бердянского морпорта на коррупции
СБУ поймала начальника таможни Бердянского морпорта на коррупции
СБУ поймала начальника таможни Бердянского морпорта на коррупции
СБУ поймала начальника таможни Бердянского морпорта на коррупции
СБУ поймала начальника таможни Бердянского морпорта на коррупции
СБУ поймала начальника таможни Бердянского морпорта на коррупции
СБУ поймала начальника таможни Бердянского морпорта на коррупции
СБУ поймала начальника таможни Бердянского морпорта на коррупции
СБУ поймала начальника таможни Бердянского морпорта на коррупции
СБУ поймала начальника таможни Бердянского морпорта на коррупции
СБУ поймала начальника таможни Бердянского морпорта на коррупции
СБУ поймала начальника таможни Бердянского морпорта на коррупции
СБУ поймала начальника таможни Бердянского морпорта на коррупции

В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины и теруправления Госбюро расследований в Мелитополе разоблачили коррупционную схему экспорта зерновой продукции в Евросоюз.

Согласно сообщению спецслужбы, организовали ее начальник одного из таможенных постов и несколько представителей бизнес-структур. Судя по опубликованным фото, речь идет о Бердянском морском торговом порте.

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Оперативники установили, что в течение 2019-2020 годов в товарно-сопроводительных документах коммерсанты указывали недостоверные данные о стоимости и происхождении товара, искусственно занижая таким образом размер обязательных платежей в госбюджет. Таможенник же за взятки "не замечал" этого.

СБУ задокументировали очередной факт незаконного экспорта по поддельным документами. Недопоступления в госбюджет только с этой отправки оцениваются в 1,2 млн грн, однако такие сделки, по данным ведомства, осуществлялись до десяти раз в месяц в зависимости от сбора урожая.

В ходе обысков в служебных помещениях и по месту жительства организатора и фигурантов уголовного производства обнаружены документы, доказывающие организацию схемы. У начальника таможенного поста также нашли крупную сумму денег в различной валюте, происхождение которой он не смог объяснить.

Ему объявили о подозрении по статье 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса.

Фактическая сумма ущерба для бюджета будет установлена в результате ряда экспертиз и проверок.

Проверяется причастность и других должностных лиц таможенного поста к коррупции.

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