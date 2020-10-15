Начальника таможни Бердянского порта поймали на коррупционной схеме по экспорту зерна

В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины и теруправления Госбюро расследований в Мелитополе разоблачили коррупционную схему экспорта зерновой продукции в Евросоюз.

Согласно сообщению спецслужбы, организовали ее начальник одного из таможенных постов и несколько представителей бизнес-структур. Судя по опубликованным фото, речь идет о Бердянском морском торговом порте.

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Оперативники установили, что в течение 2019-2020 годов в товарно-сопроводительных документах коммерсанты указывали недостоверные данные о стоимости и происхождении товара, искусственно занижая таким образом размер обязательных платежей в госбюджет. Таможенник же за взятки "не замечал" этого.

СБУ задокументировали очередной факт незаконного экспорта по поддельным документами. Недопоступления в госбюджет только с этой отправки оцениваются в 1,2 млн грн, однако такие сделки, по данным ведомства, осуществлялись до десяти раз в месяц в зависимости от сбора урожая.

В ходе обысков в служебных помещениях и по месту жительства организатора и фигурантов уголовного производства обнаружены документы, доказывающие организацию схемы. У начальника таможенного поста также нашли крупную сумму денег в различной валюте, происхождение которой он не смог объяснить.

Ему объявили о подозрении по статье 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса.

Фактическая сумма ущерба для бюджета будет установлена в результате ряда экспертиз и проверок.

Проверяется причастность и других должностных лиц таможенного поста к коррупции.