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Украинские аграрии собрали с начала года 44 млн тонн зерна

С января украинские сельхозпроизводители намолотили намолотили 44,1 млн тонн с площади около 11,7 млн гектаров

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

По состоянию на 13 октября украинские сельхозпроизводители собрали 58,2 млн тонн основных культур с площади 18,8 млн гектаров.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития торговли, экономики и сельского хозяйства Украины, зерновых и зернобобовых культур украинские аграрии намолотили 44,1 млн тонн с площади около 11,7 млн га (76% к прогнозу).

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В частности, в разрезе культур собрано:

– просо — 221 тысяч тонн с площади 134,4 тысяч гектаров (89%);

– гречиха — 90,2 тысяч тонн с площади 70,4 тысяч гектаров (90%);

– подсолнечник — 9,8 млн тонн с площади 5,1 млн гектаров (80%);

– соя — 1,7 млн тонн с площади 852,4 тысяч гектаров (64%);

– кукуруза — 8,4 млн тонн с площади 1,8 млн гектаров (33%).

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Сахарной свеклы аграрии насобирали 1,5 млн тонн на площади 35,4 тысяч гектаров (16%).

За последнюю неделю больше всего собрали урожая в Винницкой (690 тысяч тонн), Полтавской (650,9 тысяч тонн), Черниговской (642,8 тысяч тонн) областях.

По осенней посевной кампании, по состоянию на 13 октября украинские сельхозпроизводители провели сев основных озимых культур на площади 5,06 млн га (62% к прогнозу). В частности, за неделю засеяно 1,2 млн га площади.

В разрезе культур посеяно:

– пшеница — 3,8 млн га (63% к прогнозу);

– ячмень — 361,5 тысяч га (38% к прогнозу);

– рожь — 94 тысяч га (71% к прогнозу);

– рапс — 768,7 тысяч га (76% к прогнозу).

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Среди лидеров по темпам сева за неделю — Запорожская (166,9 тысяч гектаров), Одесская (142 тысяч гектаров), Николаевская (112,3 тысяч гектаров) и Днепропетровская (105,2 тысяч гектаров) области.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 1 октября 2020 года украинские сельхозпроизводители намолотили 51,8 млн тонн основных культур с площади 16,8 млн га.

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