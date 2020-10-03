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АПК 1 час назад

Урожай-2020: аграрии намолотили уже почти 52 млн т зерновых

Такие культуры как пшеница, ячмень, горох и рапс — собраны полностью

Фото: needpix.com Фото: needpix.com
Фото: needpix.com

По состоянию на 1 октября 2020 года украинские сельхозпроизводители намолотили 51,8 млн т основных культур с площади 16,8 млн га.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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В частности, зерновых и зернобобовых культур собрано 39,9 млн т с площади 10,8 млн га (70%).

При этом такие культуры как пшеница, ячмень, горох и рапс — собраны полностью.

В свою очередь других культур намолочено:

- проса — 196,4 тысяч т с площади 107,4 тысяч га (71%);

- гречихи — 83,7 тысяч т с площади 63,6 тысяч га (81%);

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- подсолнечника — 8,09 млн т с площади 4,24 млн га (66%);

- сои — 1,24 млн т с площади 617 тысяч га (46%);

- кукурузы — 4,47 млн т с площади 996 тысяч га (18%).

Кроме того, сахарной свеклы накопано 656,4 тысяч т на площади 14,4 тысяч га (7%).

Ранее сообщалось, что рост стоимости пшеницы и продуктов ее переработки, повышение цен на сахар, подсолнечное масло и другие ингредиенты для производства хлеба и хлебобулочных изделий, а также девальвация гривни (на 20%) могут привести к подорожанию базовых продуктов хлебной группы.

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