Урожай-2020: украинские аграрии уже намолотили более 43 млн т зерна

В Украине аграрии восьми областей начали сбор кукурузы, которой по состоянию на 10 сентября 2020 года уже намолочено 107 тысяч т с площади 25,8 тысяч га.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В целом на соответствующую дату украинские сельхозпроизводители собрали 43,4 млн т основных культур с площади 12,3 млн га, из которых зерновые и зернобобовые культуры составляют 38,7 млн т (9,8 млн га, 64%).

Среди культур, которые сейчас продолжают собирать, уже намолочено:

- проса — 138,3 тысячи т с площади 80,6 тысяч га (54%);

- гречихи — 46,8 тысяч т с площади 36 тысяч га (46%);

- подсолнечника — 1,98 млн т с площади 1,2 млн га (19%);

- сои — 217,9 тысяч т с площади 123,7 тысячи га (9%).

Ранее украинские аграрии призвали принять законопроект №3656 о снижении ставки НДС.

По их данным, снижение ставки НДС сделает налоговые "скручивания" экономически невыгодными.