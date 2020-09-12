  • Главная
  • Бизнес
  • Крупный бизнес
  • АПК
АПК 4 часа назад

Урожай-2020: украинские аграрии уже намолотили более 43 млн т зерна

С общей площади 12,3 млн га

Фото: pikist.com Фото: pikist.com
Фото: pikist.com

В Украине аграрии восьми областей начали сбор кукурузы, которой по состоянию на 10 сентября 2020 года уже намолочено 107 тысяч т с площади 25,8 тысяч га.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Кратко и по делу в Telegram

В целом на соответствующую дату украинские сельхозпроизводители собрали 43,4 млн т основных культур с площади 12,3 млн га, из которых зерновые и зернобобовые культуры составляют 38,7 млн т (9,8 млн га, 64%).

Среди культур, которые сейчас продолжают собирать, уже намолочено:

- проса — 138,3 тысячи т с площади 80,6 тысяч га (54%);

- гречихи — 46,8 тысяч т с площади 36 тысяч га (46%);

Читайте также:
Большая уборка: какой урожай соберет Украина в 2020 и сможет ли на этом заработать

- подсолнечника — 1,98 млн т с площади 1,2 млн га (19%);

- сои — 217,9 тысяч т с площади 123,7 тысячи га (9%).

Ранее украинские аграрии призвали принять законопроект №3656 о снижении ставки НДС.

По их данным, снижение ставки НДС сделает налоговые "скручивания" экономически невыгодными.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Днепропетровской области произошел очередной рейдерский захват агрохозяйства
В Днепропетровской области произошел очередной рейдерский захват агрохозяйства
Украинский производитель креветок приостановил работу из-за карантина
Украинский производитель креветок приостановил работу из-за карантина
Мариупольский морской порт побил 12-летний рекорд по перевалке зерновых
Мариупольский морской порт побил 12-летний рекорд по перевалке зерновых
Загрузка...
Новое видео
"Знизу постукали": як кияни оцінили музичне шоу Зеленського на День Незалежності

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Киев — в оранжевой карантинной зоне: какие вводятся ограничения

  3. Масштабное ДТП под Киевом: число погибших возросло до 6 человек

  4. В Украине снова обнаружили лихорадку Западного Нила

  5. Суд назначил экс-главе "Борисполя" и президенту "МАУ" Дыхне более 5 млн грн залога

Загрузка...