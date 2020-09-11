Аграрии призывают принять законопроект №3656 о снижении ставки НДС — СМИ

Законопроект № 3656 о снижении ставки НДС для аграриев поможет вывести агропромышленный комплекс из "тени". Об этом говорят эксперты и участники рынка, передает информагентство "УНН".

Так, законопроект предлагает снизить ставку НДС с 20% до 14% на крупный рогатый скот и живых свиней, цельное молоко, пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, соевые бобы, сахарную свеклу, семена льна, сурепки, рапса, подсолнечника, семена и плоды других масличных культур.

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По экспертным оценкам, около 30-40% рынка зерна в Украине работает в "тени".

Снижение ставки НДС сделает налоговые "скручивания" экономически невыгодными: аграрий будет заинтересован продать все зерно "в белую", иначе он просто не возместит себе то НДС, который заплатил поставщикам.

Международная практика показывает, что снижение налогового давления стимулирует бизнес платить налоги. Например, в Латвии НДС на сельхозпродукцию снизили с 21% до 5% сроком на два года. Уже за первые шесть месяцев число налогоплательщиков увеличилось на 4%, а оборот денег в овощеводстве и плодоводстве — на 9%.

При этом принятие законопроекта № 3656 не затронет добропорядочных аграриев, но заставит платить налоги перекупщиков. А перерабатывающие предприятия смогут экономить до 6% на закупке продукции за счет меньших налоговых обязательств производителя. Снижение себестоимости сделает продукцию более доступной для конечного потребителя.

Профильные ассоциации и сами аграрии поддерживают принятие законопроекта № 3656, поскольку снижение НДС позволит сократить расходы и направить дополнительные средства на обновление техники и развитие хозяйств. Принятие документа станет действенным механизмом поддержки агропроизводителей в условиях засухи и коронакризиса.