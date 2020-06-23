Экономика 4 минуты назад

В Раде хотят снизить НДС на зерновые для борьбы с теневым рынком — СМИ

Авторы инициативы хотят сделать невыгодной перепродажу сельхозпродукции за наличные

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Верховную Раду внесен законопроект, который предполагает снижение НДС на отдельные виды агропродукции с 20% до 14%. Авторы инициативы рассчитывают на то, что это будет мотивировать перекупщиков платить налоги в полном объеме. Сейчас законопроект №3656 находится на рассмотрении комитетов ВРУ, пишет gazeta.ua.

В частности, законопроект предлагает снизить ставку до 14% на крупный рогатый скот и живых свиней, цельное молоко, пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, соевые бобы, сахарную свеклу, семена льна, сурепки, рапса, подсолнечника, семена и плоды других масличных культур.

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"Порядка 30-40% рынка зерна в Украине работает в "тени". Реализация продукции за "кэш" позволяет обходить уплату НДС, и многие перекупщики зерна пользуются этим. Всевозможные схемы и так называемые "скрутки" обходятся госбюджету в десятки миллиардов гривен", — говорится в материале.

Законопроект направлен на детенизацию аграрного производства: если его примут, аграрий будет заинтересован продавать зерно "в белую", а не за наличные. В противном случае он не сможет возместить себе тот НДС, который заплатил поставщикам.

Тех, кто работает легально, законопроект не коснется: поступления, расходы, кредитные обязательства по НДС в большинстве случаев останутся без изменений.

Доходность выращивания подсолнечника, рапса или кукурузы, а также сальдо доходов бюджета также останутся прежними. При этом перерабатывающие предприятия смогут экономить до 6% на закупке продукции за счет меньших налоговых обязательств производителя.

"То есть для честных аграриев ничего не изменится, а вот перекупщикам придется платить налоги", — говорится в материале.

По мнению авторов законопроекта 3656, его принятие будет способствовать привлечению инвестиций, обновлению основных фондов агропредприятий, повышению конкурентоспособности украинского АПК. Кроме того, снижение налоговой нагрузки приведет к удешевлению готовой продукции для конечного потребителя.

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