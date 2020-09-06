Большая уборка: какой урожай соберет Украина в 2020 и сможет ли на этом заработать

Сегодня агробизнес все еще является локомотивом украинской экономики, однако его развитие сильно зависит от погодных условий. В этом году игрокам АПК не позавидуешь, так как засуха уже уничтожила часть урожая, внес свои коррективы и коронавирус с его экономическим кризисом.. Все это в совокупности с отсутствием государственной поддержки приводит к том, что отрасль уже терпит огромные убытки.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 19 августа обновило прогноз по урожаю зерновых с ранее прогнозируемых 72,1 млн т до 70 млн т. В прошлом году эта цифра была на 5 млн т больше — тогда урожай достиг 75 млн т.

Увы, но еще в июне звучали более оптимистичные оценки. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) опубликовала отчет, согласно которому урожай зерновых составит 72 млн т.

Delo.ua рассказывает, какой урожай зерновых будет в новом маркетинговом году 2020/2021, какие регионы пострадали от засухи и чего ждать аграриям со стороны государства.

Рекорда не будет

По данным Украинской зерновой Ассоциации (УЗА) в прошлом году производство зерновых и масличных культур достигло рекордного показателя около 98 млн тонн, из них 62 тонны ушло на экспорт. Урожай пшеницы достиг 28,2 млн тонн, где на экспорт отправлено 20,2 млн тонн, а урожай кукурузы составил 35,2 млн тонн, из которых на экспорт ушло 30,3 млн тонн культуры. Средняя урожайность пшеницы составила 4 тонны с гектара, а кукурузы — 7 тонн с гектара. Для сравнения — в США собирают 12 тонн кукурузы с гектара, во Франции — 8 тонн пшеницы с гектара при том, что США является лидером по валовой выручке от экспорта зерна. По итогам 2019 года, Украина заняла 2 место в мире зерновых в денежном выражении после США с показателем $9,6 млрд, обойдя по этому показателю Аргентину — $9,3 млрд и Россию — $ 7,9 млрд.

Нынешние прогнозы по сбору урожая переменчивы, как и погода, которая привела к засухе и потере урожая. В этом маркетинговом году по прогнозам Министерства развития торговли и сельского хозяйства украинским аграриям вопреки желанию не получится собрать рекордное количество урожая. В июне Министерство отчиталось, что удасться собрать 72,1 млн тонн, но в августе показатели снизились до 70 млн тонн, а это на 5 млн тонн меньше, чем в 2019 году.

С какими показателями аграрии закончат этот год — неизвестно. Однако, по состоянию на начало августа УЗА (Украинская зерновая Ассоциация — Delo.ua) сообщила, что совокупно зерновых и масличных культур соберут 100 млн тонн, что на 1,6 млн тонн больше, чем в 2019-м, при этом нестабильная погода уже уничтожила часть урожая.

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Фермеры несут потери

По мнению аналитиков Bravia Invest за последние пять лет украинские земли не претерпели значительных изменений. Лидерами по выращиванию зерновых и масличных культур являются такие области, как Одесская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Винницкая и другие. Исторически Одесская область чаще всего страдает от засухи.

По итогам исследования о состоянии полей, проведенного компанией EOS Crop Monitoring в сотрудничестве с институтом космических исследований НАНУ и ГКАУ стало известно, что из-за нестабильной погоды аграрии в Одесской области потеряли более 160 тысяч гектар посевных полей.

Майские дожди немного улучшили ситуацию в регионах, но Одесская, Николаевская, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Запорожская области все также остаются в зоне риска по причине, что в этих регионах урожай созревает раньше, чем в других. Наименьшие риски в западных и северных областях.

Из посевных на юге больше всего пострадала кукуруза и подсолнухи. По информации УкрАгроКонсалт потери урожая кукурузы в 2020 году по всей стране могут составить около 5%, это 2 млн тонн. Потери подсолнуха могут составить около 3% площадей — 180 тысяч гектар. Урожайность может снизиться приблизительно на 5%. Падает урожайность и у других культур — пшеницы, гороха, рапса. Основная причина та же — неблагоприятные погодные условия.

В южных и центральных областях из-за недостаточного увлажнения почвы и высоких температур происходило угнетение ростовых процессов растений. На территориях, где прошли дожди, ситуация несколько улучшилась. Посевы подсолнечника находятся в удовлетворительном состоянии, а при достаточных запасах влаги — в хорошем. В южном регионе, влияние засухи и высокой температуры негативно влияют на растения, вызывают высыхание нижнего яруса листьев и преждевременное прекращение налива семени.

Еще одним из факторов плохого урожая является сокращение посевной площади. В прошлом году зерновыми и зернобобовыми засеяли 15,3 млн гектар, в 2020-м — на 129 тысяч гектар меньше.

Что касается озимых зерновых, по данным Минэкономики, из-за неблагоприятных погодных условий погибли почти на 386 тысяч гектар, а это 2,6% всех посевных площадей. При этом некоторые украинские аграрии, в условиях глобальных климатических изменений, все же сохраняют оптимизм считая, что через 5 лет урожайность в нашей стране достигнет показателя 133 миллионов тонн, где на экспорт будет отправляться 70 миллионов тонн.

Темпы уборок

Согласно предварительным данным УкрАгроКонсалт, в Украине по состоянию на 20 августа 2020 года уборка пшеницы, ячменя, гороха и рапса завершена. На конец августа украинские сельхозпроизводители уже собрали 41,2 млн тонн основных культур с площади 10,94 млн гектар, из которых зерновые и зернобобовые культуры составляют 38,4 млн тонн (9,68 млн гектар, 63%). В шести областях приступили к уборке гречихи и намолочено 19,77 тысяч тонн с площади 11,29 тысяч гектар (15%) при средней урожайности 1,75 т/га. Также аграрии собрали 2,55 млн тонн рапса с площади 1,11 млн гектар (100%) при средней урожайности 2,29 т/га. При этом темп уборки отстает от предыдущего года.

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Аграрии vs государство

В дополнение к непогоде украинским аграриям приходится бороться не только с засухой и кризисом, но еще с государственной системой.

По мнению УЗА карантин не оказал негативного влияния на работу аграрного сектора Украины. Была турбулентность из-за внесения изменений в работу некоторых портов импортеров, а также международные финансовые институты более тщательно подходили к вопросам финансирования международной торговли, но не понесло за собой критического влияния. Украина, как и раньше обеспечивает не только внутреннюю продовольственную безопасность, но и продовольственную безопасность мира экспортируя 2/3 урожая на международные рынки. Во время карантина около 20 стран мира, основных экспортеров продовольствия, подписали соглашение об обеспечении продовольственных цепочек. Украина присоединилась к такому соглашению и успешно обеспечивала мир продовольствием.

Однако, аграрии бьют тревогу и просят государство о помощи, но на практике большой помощи никто не получает. В Украине в прошлом году сельхозпроизводители получили от государства 4,34 млрд гривен. На 2020-й предусмотрено меньше — 4 млрд гривен. Из них на животноводство и компенсацию стоимости сельхозтехники — по 1 млрд гривен, фермерам — 380 млн гривен, на удешевление кредитов — 1,2 млрд гривен, на садоводство, виноградарство и хмелеводство — 400 млн гривен.

В теории от государства можно получить обещанную компенсацию, но не все фермеры видят в этом смысл из-за дороговизны и длительности ее оформления. Ранее Минэкономики анонсировало список выплат дотаций, которые могут получить аграрии от государства. Одним из пунктов было обещана компенсация на единицу обрабатываемых площадей, которые были утрачены в результате погодных условий. Сумма дотации озвучена в 4,5-5 тысяч гривен на гектар. Данная помощь будет предоставлена ​​при предъявлении минимального пакета документов, который покажет потери и подтвердит факт стихийного бедствия.

При этом минимальный пакет документов состоит из: справки от торгово-промышленной палаты (дается через 25 дней), статистика (10 дней), гидрометцентр (15 дней). Справка из гидрометцентра стоит 820 гривен, статистика — более 600 гривен, справка с торговой палаты — 4200 гривен. Как следствие фермеру, который понес убытки от потери урожая, необходимо платить за этот перечень справок, затем ждать месяц для их получения.

В конце августа 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями бизнеса Черкасской области пообещал способствовать улучшению системы кредитования для агробизнеса, таким образом поддержать сектор АПК, в частности тех, чьи поля подвержены засухе.

"Если речь идет об оросительной системе, можем обговорить, по меньшей мере, с государственными банками отдельный формат кредитования. Например, под 3 — 5%", — сказал он.

Позже, на встрече с предпринимателями из Кировоградской области Зеленский заявил, что руководство Украины должно оперативно реагировать на влияние неблагоприятных погодных условий на урожай во многих регионах. По причине, что многие поля страдают от засухи Зеленский сообщил, что Кабмин готовит соответствующий законопроект по страхованию урожая и созданию систем орошения.

"Нужно создавать новые системы полива, программы страхования урожаев. Не волнуйтесь: правительство уже этим занимается — по страхованию готовится соответствующий законопроект", — отметил президент.

Также Министр экономики Игорь Петрашко в интервью Фокусу пообещал поддержку аграриям, что на этот год в госбюджете для этого заложены 4 млрд грн. По его словам, этого недостаточно, поэтому на следующий год планируется значительно повысить сумму. Но у государства в приоритете направить деньги на восстановление животноводства, так как на протяжении многих лет стремительно сокращается поголовье. Также планируется предлагать парламенту новые программы, например, агрострахование от засухи, орошение, так как климат меняется и аграрии на юге страны все более подвержены рискам.

На практике фермеры теряют надежду получить поддержку на преодоление засухи еще и по той причине, что не могут получить средства по госпрограмме, заложенной в госбюджете в начале года на развитие. По всем направлениям с 4 млрд гривен освоено на конец лета 1 млрд гривен. Также как и нет надежды получить кредитование для своего бизнеса по программе 5- 7- 9 из-за многочисленных отказов со стороны банка в выдаче ссуды.

На днях председатель "Одесской областной Ассоциации работодателей Юга Украины" Юрий Борщенко на пресс-конференции "Проблемы аграриев Одесской области, связанные с засухой: кто и как может им помочь" сообщил, что одесские аграрии так и не дождались обещанной помощи от государства за испорченный урожай из-за засухи, поэтому подают коллективный иск. По его словам, несмотря, на то, что засуха, уничтожившая в Одесской области урожай, была признана чрезвычайной ситуацией, сельхозпроизводителям так и не предоставили помощь.

Хватит ли зерна для экспорта?

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в сезоне 2020/21 (июль-июнь) было экспортировано 5,93 млн тонн зерна по сравнению с 7,62 млн тонн за аналогичный период сезона 2019/20. Общий объем сократился из-за снижения продаж кукурузы до 502 тысяч тонн с 1,68 млн тонн в сезоне 2019/20 и пшеницы до 3,57 млн тонн с 4,07 млн тонн. Экспорт также включает 1,82 млн тонн ячменя.

Украина является четвертым по величине экспортером пшеницы в мире, продав 56,5 млн тонн зерна в сезоне 2019/20. Окончательного прогноза правительство еще не предоставило.

В УЗА нынешние прогнозы по урожаю не называют низким, а вторым по величине, если сравнивать с прошлым годом. Впрочем, сейчас аграрии выходят на показатели 2018 года. А с прошлогодними запасами культур, экспорт и выручка от него будет ниже, но не катастрофически.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua