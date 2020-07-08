Из-за нестабильной погоды только в Одесской области аграрии утратили 160 гектаров посевов

Аграрии Одесской области страдают от больших потерь посевов, обусловленных неблагоприятными погодными условиями. В частности причиной такой ситуации стало отсутствие снежного покрова зимой, заморозки, отсутствие дождей и засуха весной.

Об этом говорится в исследовании о состоянии полей, проведенного компанией EOS Crop Monitoring в сотрудничестве с институтом космических исследований НАНУ и ГКАУ.

На основе полученных данных, специалисты создали карту озимых культур южных областей Украины, перекультивированных угодий Одесской области, а также маршрут, вдоль которого были проведены наземные исследования.

По состоянию на 15 июня 2020 года в регионе перекультивировали около 160 тысяч гектар сельскохозяйственных угодий, из них 130 тысяч гектар озимых зерновых культур и 30 тысяч гектар рапса. Тогда как общая площадь земель, отведенных для сбора урожая в этом сезоне, составляет 974 тысячи гектар.

Карта озимых культур южных областей Украины. Фото: EOS Crop Monitoring

"Учитывая ситуацию, климатические изменения и неблагоприятные погодные условия — это вызовы, которые уже сегодня стоят перед украинским аграриями. Внедрение технологий точного земледелия поможет оптимизировать работу хозяйств и минимизировать убытки. С помощью спутникового мониторинга фермеры могут создавать карты вегетации культур, определять влажность почвы и необходимое количество удобрений на отдельных участках, а оповещения о рисках, связанных с ухудшением погодных условий, позволят избежать нежелательных последствий", — отметил директор по развитию бизнеса EOS Crop Monitoring Александр Сакаль.

Точность распознавания полученных данных на тестовой независимой выборке составляет 94% для озимых зерновых и 97% для рапса. Такая же карта с общей точностью 95% была создана для всей территории Украины согласно данным, полученным по состоянию на 22 июня.

Напомним, что запасы зерна в мире достигнут 20-летнего максимума из-за рекордного урожая в 2020.