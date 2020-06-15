Мировые цены на рис взлетели до 9-летнего максимума

В июне фьючерсы на рис выросли до самого высокого уровня почти за девять лет после того, как глобальная пандемия повысила спрос покупателей на зерновые, передает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, за последние две недели цены на необработанный рис на американской бирже CME взлетели на 47% — до самой высокой отметки с ноября 2011-го, что сделало культуру одной из самых быстро дорожающих среди важнейших сырьевых товаров.

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"Этот скачок был вызван резким ростом розничных продаж, когда потребители начали запасаться товарами первой необходимости после введения режима самоизоляции. По данным Nielsen, в апреле-мае продажи риса в рознице выросли почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении.

Рост спроса совпал с более низкими, чем ожидалось, поставками. По данным Министерства сельского хозяйства США, производство риса в Соединенных Штатах в 2019 году упало на 17% — до 18,5 млрд фунтов (8,4 млн тонн).

Это обусловлено рекордными дождями, обрушившимися прошлой весной на места его основного выращивания, такие как Арканзас, Миссури, Миссисипи, Луизиана и Техас.

"Экспортные цены на рис в Азии растут даже после того, как крупные страны-производители (Индия и Вьетнам) сняли введенные в связи с пандемией запреты на его поставки за рубеж. Засуха стала причиной роста экспортных цен в Таиланде", — отмечает издание.

Кроме того, Индия (как второй по величине в мире производитель риса) испытывает недостачу контейнеров для его перевозки на фоне ограничений в работе портов из-за коронавируса.

Однако, даже при этом Минсельхоз США ожидает рост мировых сборов риса в этом году на 1,7%. В результате он превысит 500 млн тонн, что станет новым рекордом.

Напомним, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, цены на продовольствие резко снизились, главным образом вследствие сокращения спроса, связанного с последствиями пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 на мировых рынках резко увеличились цены на рис и пшеницу.