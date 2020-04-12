Украине не грозит дефицит хлеба из-за карантина — Минэкономики

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства исключает дефицит хлеба из-за карантина в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В частности в Минэкономики утверждают, что пока внутренний продовольственный рынок наполнен всеми категориями товаров, а ценовая ситуация является стабильной и контролируемой.

"Две недели назад Минэкономики подписало Меморандум с основными участниками зернового рынка относительно предельных объемов экспорта пшеницы. По состоянию на самую низкую точку, то есть до того, как начнет поступать хлеб нового урожая, у нас будет 3 млн тонн пшеницы — в 2 раза больше чем в прошлом году, что полностью обеспечит нам продовольственную безопасность. Поэтому никакого дефицита хлеба не будет", — заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

По его словам, 3 недели назад был рост цен по определенным товарным позициям, который удалось остановить. В общем, последние 10 дней цены не росли.

"Причины роста цен носят, в первую очередь, сезонный характер. Ведь традиционно перед Пасхой наблюдается подорожание цен на отдельные категории продуктов. Но непредсказуемых скачков не было и не будет. Второе — это девальвация, которая происходит с валютой. Третья причина — это спекулятивный элемент, над преодолением которого в министерстве уже работают", — говорится в сообщении.

Напомним, в начале апреля президент Владимир Зеленский на селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса заявил об отсутствии дефицита продуктов питания.

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По данным мониторинга НБУ, цены на продукты питания за последний месяц выросли на 4,2%. Больше всего подорожали мука и крупы — на 12,1%, фрукты — на 12%, овощи — на 7,4%, мясо — на 4,4%.

Ранее сообщалось, что рост цен на продовольственную пшеницу в Украине в ближайшее время приведет к подорожанию хлеба и хлебобулочных изделий для конечных потребителей на 15-20%.

Перед этим городская власть Киева дала поручение руководителям торговых сетей, председателям районных госадминистраций, руководителям рынков планировать и обеспечить стратегические запасы продовольствия на две недели, в частности, хлеба, мяса, сахара, соли, муки, чая, кофе, сухого молока, масла подсолнечного, масла сливочного, гречки, риса, макаронных изделий, консервов длительного хранения.

Также сообщалось, что поставщики начали повышать цены на продукты и товары первой необходимости.