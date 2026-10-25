Меньше 20 открываний: новые складные iPhone трескаются в первый день

Первые владельцы складывающегося iPhone Duo за $1999 начали сообщать о трещинах внутреннего дисплея в районе петли уже после старта продаж смартфона. В одном из задокументированных случаев устройство проработало около шести часов и было открыто менее 20 раз. В то же время пока неизвестно, насколько распространена проблема.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на The Verge и MacRumors .

Несколько пользователей опубликовали фотографии поврежденных iPhone Duo на Reddit и форумах MacRumors. В большинстве случаев дефекты возникли примерно в одном месте – вдоль петли внутреннего дисплея.

На поврежденных экранах также отображаются яркие вертикальные линии пикселей.

iPhone треснул после менее чем 20 открываний

Один из владельцев iPhone Duo в Австралии рассказал, что пользовался смартфоном всего около шести часов и открывал его менее 20 раз.

Когда он еще раз начал раскладывать устройство, то почувствовал что-то в районе внутренней петли под дисплеем, после чего услышал треск. Экран повредился как раз вдоль шарнира.

По словам пользователя, до этого на внутреннем дисплее и наружной части петли не было видимых повреждений или следов посторонних предметов.

После обращения в Apple Store поврежденный iPhone Duo сразу заменили новым.

Также в сети появились фотографии нескольких демонстрационных поврежденных iPhone Duo в Китае. В то же время обстоятельства появления большинства этих дефектов неизвестны, поэтому нельзя исключать повреждения устройств при использовании.

Масштаб проблемы пока неизвестен

Пока нет данных, свидетельствующих о массовом характере неисправности.

Apple публично не объясняла причины зафиксированных поломок. The Verge также обратился в компанию за комментарием, однако на момент публикации ответа не получил.

При этом предварительные испытания обзорных образцов не выявляли аналогичных проблем.

В частности, один из тестовых iPhone Duo выдержал более 32 тысяч составлений, после чего заметного ухудшения работы петли не зафиксировали.

Это означает, что на нынешнем этапе непонятно, речь идет об отдельных производственных дефектах определенных устройств или проблеме конструкции.

MacRumors отмечает, что возникающие при нормальном использовании неисправности петли должны покрываться стандартной годовой гарантией Apple. Покупатели также имеют стандартный срок возврата устройства.

Напомним, iPhone Duo вызвал внушительный спрос еще до начала розничных продаж. Первый складной смартфон Apple за $1999 раскупили в считанные минуты после старта предварительных заказов, а сроки доставки отдельных конфигураций быстро сместились к концу января.