Менше 20 відкривань: нові складані iPhone тріскаються в перший день

Перші власники складаного iPhone Duo за $1999 почали повідомляти про тріщини внутрішнього дисплея в районі петлі вже після старту продажів смартфона. В одному із задокументованих випадків пристрій пропрацював близько шести годин і був відкритий менше 20 разів. Водночас наразі невідомо, наскільки поширеною є проблема.

Про це інформує Dilo з посиланням на The Verge та MacRumors.

Кілька користувачів опублікували фото пошкоджених iPhone Duo на Reddit та форумах MacRumors. У більшості зафіксованих випадків дефекти виникли приблизно в одному місці — вздовж петлі внутрішнього дисплея.

На пошкоджених екранах також з'являються яскраві вертикальні лінії пікселів.

iPhone тріснув після менш ніж 20 відкривань

Один із власників iPhone Duo в Австралії розповів, що користувався смартфоном лише близько шести годин і відкривав його менше 20 разів.

Коли він вкотре почав розкладати пристрій, то відчув щось у районі внутрішньої петлі під дисплеєм, після чого почув тріск. Екран пошкодився саме вздовж шарніра.

За словами користувача, до цього на внутрішньому дисплеї та зовнішній частині петлі не було видимих пошкоджень або слідів сторонніх предметів.

Після звернення до Apple Store пошкоджений iPhone Duo одразу замінили на новий.

Також у мережі з'явилися фотографії кількох пошкоджених демонстраційних iPhone Duo у Китаї. Водночас обставини появи більшості цих дефектів невідомі, тому не можна виключати пошкодження пристроїв під час використання.

Масштаб проблеми поки невідомий

Наразі немає даних, які б свідчили про масовий характер несправності.

Apple публічно не пояснювала причини зафіксованих поломок. The Verge також звернувся до компанії по коментар, однак на момент публікації відповіді не отримав.

При цьому попередні випробування оглядових зразків не виявляли аналогічних проблем.

Зокрема, один із тестових iPhone Duo витримав понад 32 тисячі складань, після чого помітного погіршення роботи петлі не зафіксували.

Це означає, що на нинішньому етапі незрозуміло, чи йдеться про окремі виробничі дефекти певних пристроїв, чи проблему конструкції.

MacRumors зазначає, що несправності петлі, які виникають за нормального використання, мають покриватися стандартною річною гарантією Apple. Покупці також мають стандартний строк для повернення пристрою.

Нагадаємо, iPhone Duo викликав значний попит ще до початку роздрібних продажів. Перший складаний смартфон Apple за $1999 розкупили за лічені хвилини після старту попередніх замовлень, а строки доставки окремих конфігурацій швидко змістилися до кінця січня.