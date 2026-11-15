Держава виплатить аграріям понад 500 млн грн на корів, кіз та овець

В Україні розпочалася друга хвиля виплат державної підтримки на утримання корів, кіз та овець. Понад 13 тисяч фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції отримають загалом 501,116 млн грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Мінагрополітики.

Із загальної суми 489,2 млн грн отримають 13 087 агровиробників на утримання 69,9 тис. корів.

Ще 11,9 млн грн спрямують 17 агровиробникам на утримання 5,9 тис. голів маточного поголів’я овець та/або кіз.

Виплати здійснюються через Український державний фонд підтримки фермерських господарств у межах Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення агросектору України (ARISE).

Скільки можуть отримати агровиробники

Бюджетну дотацію можуть отримати фізичні та юридичні особи, які утримують від 3 до 100 корів усіх напрямів продуктивності. Розмір підтримки становить 7 тис. грн на одну голову.

Для виробників, які утримують від 5 до 500 голів маточного поголів’я кіз та/або овець, передбачено по 2 тис. грн на одну голову.

Заявки на отримання підтримки подаються через Державний аграрний реєстр.

Нагадаємо, у квітні в Україні стартувала програма дотацій на корів, кіз та овець. Вона передбачає виплату 7 тис. грн за кожну корову та 2 тис. грн за голову маточного поголів’я кіз або