Аграрії можуть отримати дотації на корів, кіз та овець: скільки платитимуть

В Україні розпочався прийом заявок на отримання спеціальних бюджетних дотацій для утримання великої рогатої худоби, а також маточного поголів’я кіз і овець. Подати заявку можна через Державний аграрний реєстр.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Згідно з умовами програми, передбачено виплату 7 тис. грн за кожну корову за наявності від 3 до 100 голів. Для утримання маточного поголів’я кіз та/або овець дотація становить 2 тис. грн за голову — за умови наявності від 5 до 500 тварин.

Отримувачі можуть скористатися підтримкою лише один раз і лише за одним із напрямів. Водночас у 2026 році право на дотацію мають усі суб’єкти господарювання незалежно від того, чи отримували вони таку допомогу у 2022–2025 роках.

Фінансування здійснюється відповідно до порядку використання бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №918 від 16 серпня 2022 року, яка регулює підтримку фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції.

Програма спрямована на стимулювання розвитку тваринництва, підтримку фермерів та забезпечення стабільності виробництва аграрної продукції в Україні.

Нагадаємо, минулого року був добір заявок через Державний аграрний реєстр на спеціальну бюджетну дотацію для утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності.