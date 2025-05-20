За утримання корів виплачуватимуть 7000 грн: хто зможе отримати

20 травня 2025 року розпочнеться добір заявок через Державний аграрний реєстр на спеціальну бюджетну дотацію для утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля.

7 тисяч за корову

За словами міністра, спеціальна бюджетна дотація надаватиметься в розмірі 7 000 грн на голову – для тих, хто має у власності від 3 до 100 корів усіх напрямів продуктивності.

"Це ще один крок у підтримці тваринництва та фермерів, які зберігають і розвивають поголів’я в складних умовах війни", - наголосив Коваль.

Він звернув увагу, що у 2025 році право на підтримку мають лише ті, хто не отримував її у 2024 році. Для отримувачів 2024 року в Державному аграрному реєстрі зазначені напрями будуть не активні.

За утримання корів, овець та кіз аграрії отримали 386 млн грн дотацій

У квітні 2025 року перші виплати спеціальної бюджетної дотації фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції отримали 7 766 аграріїв на загальну суму 386,5 млн грн.

220,78 млн грн виділили для утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності. 165,77 млн грн – для утримання маточного поголів’я кіз та/або овець.

Дотації виплачуються за кошти державного бюджету в рамках Екстреного проекту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE).

Утримання корів стає дорожчим

Скорочення поголів’я ВРХ є давньою проблемою України через відсутність ефективної державної програми підтримки молочного скотарства, а війна лише погіршила ситуацію.

Станом на 1 квітня 2025 року в присадибному і промисловому секторі України утримується 2 млн 138,4 тис. голів ВРХ, у тому числі 1 млн 149,9 тис. корів.

Багато фермерів утримуються від збільшення поголів’я корів в умовах воєнного часу і дефіциту обігових коштів. Утримання корів стає дорожчим через зменшення рентабельності виробництва молока і зростання витрат на підготовку кормів, дизельне паливо та електроенергію.

Крім того, викликом для фермерів залишається скорочення пасовищ та сільськогосподарських земель для посівної внаслідок забруднення мінами та снарядами.

Саме тому Україна розробляє нові підходи до підтримки вітчизняних виробників та переробників молока для забезпечення конкурентоспроможності на європейському ринку.