За утримання корів, овець та кіз аграрії отримали 386 млн грн

У квітні 2025 року перші виплати спеціальної бюджетної дотації фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції отримали 7 766 аграріїв на загальну суму 386,5 млн грн.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

За його словами, 220,78 млн грн спеціальної бюджетної дотації виділили для утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності. 165,77 млн грн – для утримання маточного поголів’я кіз та/або овець.

Дотації виплачуються за кошти державного бюджету в рамках Екстреного проекту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE).

"Приємно повідомити про результати першої хвилі виплат дотацій на утримання корів та кіз або овець. Особливо з урахуванням того, що це відбувається в непрості воєнні часи. Неможливо розвивати агросектор без розвитку тваринництва. І це один з пріоритетів роботи МінАПК. Працюємо над тим, щоб українське село мало стабільність, фермери – підтримку, а країна – продовольчу безпеку", – підкреслив Коваль.

Дотації за утримання корів, кіз та овець

З 3 лютого аграрії могли подати через Державний аграрний реєстр заявку на отримання спеціальних бюджетних дотацій за утримання корів, кіз та овець.

Сума дотацій становить:

7 000 грн на голову – для тих, хто має у власності від 3 до 100 корів усіх напрямів продуктивності;

грн на голову – для тих, хто має у власності від 3 до 100 корів усіх напрямів продуктивності; 2 000 грн на голову – для тих, хто утримує маточне поголів’я кіз та/або овець від 5 до 500 голів.

За час прийому заявок аграрії подали до 11 508 заявок. Заявки припинили приймати у середині лютого, так як обсяг коштів на фінансування грантової програми в межах зазначеного напряму був вичерпаний.

Нагадаємо, Мінагрополітики запустило новий електронний портал єТваринництво для реєстрації суб’єктів племінної справи, який в рази спростить процедури для фермерів.

Зауважимо, скорочення поголів’я ВРХ є давньою проблемою України через відсутність ефективної державної програми підтримки молочного скотарства, а війна лише погіршила ситуацію. Багато фермерів утримуються від збільшення поголів’я корів в умовах воєнного часу і дефіциту обігових коштів. Утримання корів стає дорожчим через зменшення рентабельності виробництва молока і зростання витрат на підготовку кормів, дизельне паливо та електроенергію.

Крім того, викликом для фермерів залишається скорочення пасовищ та сільськогосподарських земель для посівної внаслідок забруднення мінами та снарядами.

Саме тому Україна розробляє нові підходи до підтримки вітчизняних виробників та переробників молока для забезпечення конкурентоспроможності на європейському ринку.