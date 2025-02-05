Розвиток тваринництва: уряд схвалив концепцію програми до 2033 року

Уряд схвалив Концепцію Державної цільової економічної програми розвитку тваринництва до 2033 року. Це фундаментальний крок, який визначає майбутнє галузі та її інтеграцію в європейську та світову економіку. Адже тваринництво – важливий напрям розвитку українського агросектору.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Орієнтовна кількість сільськогосподарських тварин, яку було втрачено внаслідок широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України, становить 238 тис. голів великої рогатої худоби, 544 тис. голів свиней, 131 тис. голів овець та кіз і майже 13 млн голів птиці. Тому розвиток саме цієї галузі є важливим для агросектору держави.

Що передбачає нова програма?

Нова концепція розвитку тваринництва сприятиме:

забезпеченню внутрішнього ринку більш якісною продукцією;

розвитоку фермерських господарств (частка продуктів тваринництва від фермерів зросте до 10%). модернізації переробки (промислова переробка молочної сировини збільшиться до 6 млн тонн);



покращенню генетики поголів’я (селекція сприятиме вирощуванню високопродуктивних порід);



експорту і виходу на нові ринки (збільшення можливостей для української тваринницької продукції за кордоном);

сталому розвитоку галузі (впровадження сучасних щодо мінімізації впливу виробництва на довкілля та покращення стандартів добробуту тварин).

Міністерство аграрної політики та продовольства визначено державним замовником програми, яка фінансуватиметься як з державного бюджету, так і за допомогою міжнародної технічної допомоги, грантів та інших джерел.

"Це не просто реформа – це стратегічне рішення, яке відновить галузь тваринництва, зміцнить економіку, забезпечить продовольчу безпеку та створить нові можливості для фермерів і аграрного бізнесу", — зазначив міністр.

Нагадаємо, аграрії зможуть подати через Державний аграрний реєстр заявку на отримання спеціальних бюджетних дотацій за утримання корів, кіз та овець. У 2025 році право на дотацію мають лише ті, хто не отримував її у 2024-му.