Развитие животноводства: правительство одобрило концепцию программы до 2033 года

Правительство одобрило Концепцию Государственной целевой экономической программы развития животноводства до 2033 года. Это фундаментальный шаг, определяющий будущее отрасли и ее интеграцию в европейскую и мировую экономику. Ведь животноводство – важное направление развития украинского агросектора.

Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Ориентировочное количество сельскохозяйственных животных, которое было потеряно в результате широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, составляет 238 тыс. голов крупного рогатого скота, 544 тыс. голов свиней, 131 тыс. голов овец и коз и около 13 млн голов птицы. Поэтому развитие именно этой отрасли важно для агросектора государства.

Что предполагает новая программа?

Новая концепция развития животноводства будет способствовать:

обеспечению внутреннего рынка более качественной продукцией;

развития фермерских хозяйств (доля продуктов животноводства от фермеров возрастет до 10%). модернизации переработки (промышленная переработка молочного сырья увеличится до 6 млн. тонн);



улучшению генетики поголовья (селекция будет способствовать выращиванию высокопродуктивных пород);



экспорта и выхода на новые рынки (увеличение возможностей украинской животноводческой продукции за рубежом);

устойчивое развитие отрасли (внедрение современных минимизации влияния производства на окружающую среду и улучшение стандартов благосостояния животных).

Министерство аграрной политики и продовольствия определено государственным заказчиком программы , которая будет финансироваться как из государственного бюджета, так и с помощью международной технической помощи, грантов и других источников.

"Это не просто реформа – это стратегическое решение, которое восстановит отрасль животноводства, укрепит экономику, обеспечит продовольственную безопасность и создаст новые возможности для фермеров и аграрного бизнеса", — отметил министр.

Напомним, аграрии смогут подать через Государственный аграрный реестр заявку на получение специальных бюджетных дотаций за содержание коров, коз и овец. В 2025 году право на дотацию имеют только те, кто не получал ее в 2024 году.