За коров, коз и овец будут выплачивать деньги: сколько и как получить

С 3 февраля аграрии смогут подать через Государственный аграрный реестр заявку на получение специальных бюджетных дотаций за содержание коров, коз и овец.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

7 тысяч за корову

Как сообщил министр, специальная бюджетная дотация будет соответственно предоставляться:

7 000 грн на голову – для тех, кто имеет в собственности от 3 до 100 коров всех направлений продуктивности;

2 000 грн на голову – для тех, кто содержит маточное поголовье коз и/или овец от 5 до 500 голов.

Коваль подчеркнул, что в 2025 году право на дотацию имеют только те, кто не получал ее в 2024 году. Для получателей 2024 года в Государственном аграрном реестре указанные направления будут не активны.

"Это реальная поддержка для тех, кто работает в животноводстве. Не упускайте возможность!", — подчеркнул Коваль.

Отметим, Кабинет министров Украины принял постановление №1407, которым продолжено финансирование государственной программы по поддержке фермеров, обрабатывающих до 120 гектаров угодий или содержащих до 100 коров, 500 коз и/или овец.

Напомним, недавно Минагрополитики запустило новый электронный портал єТваринництво для регистрации субъектов племенного дела, которое в разы упростит процедуры для фермеров.

Содержание коров становится дороже

По предварительным данным Минагрополитики, на 1 января 2025 года в приусадебном и промышленном секторе Украины содержится 2 млн 29,5 тыс. председателей КРС, в том числе 1 млн 177,7 тыс. коров. За 2024 год поголовье КРС в Украине сократилось на 126,7 тыс. голов в результате вызовов войны и вынужденной релокации хозяйств из прифронтовых областей. Поголовье сокращалось преимущественно в хозяйствах населения.

Сокращение поголовья КРС является давней проблемой Украины из-за отсутствия эффективной государственной программы поддержки молочного скотоводства, а война только усугубила ситуацию.

Многие фермеры воздерживаются от увеличения поголовья коров в условиях военного времени и дефицита оборотных средств.

"Содержание коров становится дороже из-за уменьшения рентабельности производства молока и роста затрат на подготовку кормов, дизельного топлива и электроэнергии. Производственные затраты растут быстрее, чем цены на готовую продукцию и ожидается рост стоимости кормов из-за дальнейшего рост цен на зерновые и масличные культуры, рост стоимости электроэнергии, девальвацию гривны и снижение покупательной способности украинцев", — объясняют эксперты Ассоциации производителей молока (АВМ).

Кроме того, вызовом для фермеров остается сокращение пастбищ и сельскохозяйственных земель для посевной в результате загрязнения минами и снарядами.

Поэтому Украина разрабатывает новые подходы к поддержке отечественных производителей и переработчиков молока для обеспечения конкурентоспособности на европейском рынке.