Украина разрабатывает новые механизмы поддержки для молочной отрасли

Украина разрабатывает новые подходы для поддержки своих производителей и переработчиков молока для обеспечения конкурентоспособности на европейском рынке. Ключевая цель государства - создание условий, которые позволили бы национальным производителям работать на равных с европейскими компаниями, получающими значительную поддержку от своих правительств и ЕС.

Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, пишет "Укринформ".

По его словам, одной из предлагаемых мер является использование государственных гарантий для поддержки проектов в молочном секторе. Украина также стремится к взаимодействию с европейскими партнерами на отраслевом и государственном уровнях для развития этого направления.

"Лишь один из многих необходимых шагов – увеличение с 30 апреля до 150 млн гривен максимальной суммы поддержки производителей молока в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Для кредитов на инвестиционные цели (а это и о строительстве коровников и закупке животных) ) предусмотрена льготная ставка - 5 или 7%, в зависимости от типа предприятия.

Важным шагом в этом контексте стало подписание Меморандума о взаимопонимании между украинской ассоциацией СМПУ и европейской ассоциацией EDA, предусматривающей взаимную поддержку и диалог по интеграции украинского молочного сектора в единый европейский рынок.

"В рамках профильных ассоциаций и объединений уже ведется такая работа. Однозначно, с точки зрения переговорных команд, кроме представителей государства, в переговорах должны принимать участие и представители бизнеса. Логично, что из-за невозможности привлечь к переговорному процессу сотни субъектов хозяйствования, производители в этих командах должны быть представлены через свои ассоциации. И мы понимаем: если сектора (европейские и украинские) договорятся между собой, то бюрократия - и с европейской, и с украинской стороны - эти договоренности утвердит", - подчеркнул Высоцкий.

Он добавил, что основные направления сотрудничества включают в себя свободную торговлю молочными продуктами, защиту инвестиций в Украине, совместную разработку "дорожной карты" для долгосрочной интеграции, а также обсуждение участия Украины в будущей Совместной аграрной политике ЕС (CAP27).

Вдвое увеличен лимит на кредиты для производителей животноводческой отрасли

Кроме этого, правительство этим постановлением также вдвое увеличил лимит кредитования для животноводства до 150 миллионов гривен. При этом, в начале апреля аграрии просили власти увеличить кредитный лимит для молочных ферм.

"Постановление правительства повышает кредитный лимит по программе "Доступные кредиты 5-7-9" для занимающихся животноводством аграриев с 90 млн грн до 150 млн грн.

То есть предприниматели в области животноводства смогут почти вдвое увеличить кредитный портфель. Это будет стимулировать развитие отрасли и будет способствовать возобновлению животноводства", - говорится в сообщении Минагрополитики.

Источник фото: ua.depositphotos.com