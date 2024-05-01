Уряд оптимізував умови кредитування за програмою "5-7-9%" та зменшив ставки кредитів

За рішенням Кабінету міністрів України, було внесено значні зміни в умови державної програми "5-7-9%" для часткової компенсації відсоткових ставок, які тепер коливаються між 23% і 30% річних.

Про це йдеться в постанові Кабміну.

Заступник міністра економіки України Надія Бігун заявила, що зміни дозволять зосередити державну підтримку на більш високопріоритетних інвестиційних проектах.

Документ передбачає таке зниження максимальної або базової ставки за "5-7-9" для кредитів на інвестиційні цілі: для суб'єктів мікропідприємництва - (3 міс.) + 7 відсоткових пунктів (в.п.) (раніше - 11 в.п.), малого підприємництва - (3 міс.) + 5 в.п. (раніше - 9 в.п.), середнього підприємництва - (3 міс.) + 4 в.п. (раніше - 7 в.п.).

"В умовах, коли Нацбанк поступово зменшує облікову ставку, обігові кошти стають доступнішими на ринкових умовах. Відповідно Уряд модернізує програму “5-7-9%” таким чином, аби перефокусувати цей вид державної підтримки на інвестиційне кредитування", - наголосила заступниця Міністра економіки України Надія Бігун.

Також знижено ставку для кредитів на фінансування оборотного капіталу на 5 відсоткових пунктів - до рівня UIRD (3 місяці) + 4 в.п. Для стартапів зниження склало 4 в.п., новий розмір ставки - UIRD (3 місяці) + 7 в.п. Позичальникам-ФОПам ставку зменшили на 4 в.п., до рівня UIRD (12 місяців) + 14 в.п.

Рішення №473, прийняте 30 квітня цього року, також передбачає зниження максимальної суми кредитування обігового капіталу до 5 мільйонів гривень для підприємств, за винятком аграрних компаній.

У Мінекономіки додали, що це призведе до вивільнення 3 мільярдів гривень, які тепер будуть спрямовані на пряме кредитування бізнесу і дозволить збалансувати прибутки банків до ринкового рівня та розширити доступність програми для підприємств, які розширюють своє виробництво.

Вдвічі збільшено ліміт на кредити для виробників тваринницької галузі

Окрім цього, уряд цією постановою також вдвічі збільшив ліміт кредитування для тваринництва до 150 мільйонів гривень. При цьому, на початку квітня аграрії просили владу збільшити кредитний ліміт для молочних ферм.

"Постанова уряду підвищує кредитний ліміт за програмою "Доступні кредити 5-7-9" для аграріїв, які займаються тваринництвом, з 90 млн грн до 150 млн грн. Тобто підприємці в галузі тваринництва зможуть майже вдвічі збільшити кредитний портфель. Це стимулюватиме розвиток галузі і сприятиме відновленню тваринництва", - йдеться в повідомленні Мінагрополітики.

Зазначається, що ці заходи є частиною більш широких зусиль уряду зі стимулювання економічного зростання та виконання зобов'язань перед міжнародними партнерами, включаючи Міжнародний валютний фонд.

Додамо, що з початку повномасштабної війни українські банки видали 49 940 доступних кредитів за програмою “5-7-9%” на суму 200,1 млрд грн. При цьому 37 262 кредити на загальну суму 101,8 млрд грн були видані державними банками.

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