Зниження ставок чи непідйомні умови: яких змін чекати бізнесу в кредитуванні

14 березня Національний банк України знизив облікову ставку з 15% до 14,5%. Очікується, що таке рішення підтримає відновлення економіки та позитивно вплине на вартість кредитів, але самі представники бізнесу говорять про проблеми й нереалістичні умови навіть у програмах доступних кредитів.

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Це вже вп'яте як НБУ знизив облікову ставку з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Окрім того, регулятор знизив ставку за тримісячними депозитними сертифікатами для банків – з 19% до 17,5% , та ставку за кредитами рефінансування – з 21 до 19,5% .

У НБУ пояснюють, що ці кроки підтримають відновлення економіки без загрози для макрофінансової стійкості. Ситуація на валютному ринку залишатиметься контрольованою, інфляція – помірною. Зниження облікової ставки позитивно вплине й на кредитування бізнесу, ринкові ставки за найбільш розповсюдженими кредитами можуть знизитися на 1-2%.

Як зменшення облікової ставки вплине на кредитування бізнесу

Зниження облікової ставки з 15% до 14,5% фактично є наслідком низької інфляції та здатності регулятора покращити умови для відновлення кредитування. Однак ще зарано говорити про якісь видимі зрушення умовах банківських кредитних програм для бізнесу. На думку деяких учасників рину зниження облікової ставки на 0,5 в.п. дасть банкірам змогу впровадити окремі акційні умови кредитування, тобто зробити їх більш варіативними. Про це, зокрема, говорить Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС Банку.

А от про більш відчутні зміни в умовах кредитування варто говорити, коли облікова ставка скоротиться до 14-13%. Саме в такому випадку банкіри допускають перегляд умов більшості кредитних продуктів. Зниження кредитних ставок очікується в середньому на 2 в.п .

Ставки за цільовими кредитами для МСБ можуть скласти до 15-17% річних, ставки за спільними іпотечними програмами банків і девелоперів житла залежно від терміну та розміру першого внеску можуть знизитися до 5-17% Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС Банку

Наталія Кондратчук, директор департаменту корпоративного фінансування ОТП Банк, впевнена, що зниження облікової ставки НБУ наразі не призведе до значного здешевлення банківських кредитів в короткостроковій перспективі.

"Загалом умови банківського кредитування бізнесу зберігатимуться і будуть відповідати стратегії кожного окремого банку. Різкого здешевлення кредитів на даному етапі не очікуємо, оскільки кредитні ставки формуються банками, враховуючи, серед іншого, і вартість залучення гривневих ресурсів на ринку", – каже Кондратчук.

Якими будуть ставки на кредитування

Хоча зниження облікової ставки на 0,5в.п. не можна назвати значним, це все одно сигнал для ринку про те, що регулятор готовий до подальших змін. Окрім того, зниження на 1,5% ставок за тримісячними депозитними сертифікатами також матиме вплив. Адже саме вони значною мірою утримували ставки за вкладами на високому рівні.

Тетяна Коляско, директор департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Юнекс Банку, пояснює, що банки вже почали знижувати ставки за вкладами. Це означає, що з певним часовим лагом вони призведуть до зниження ставок і за кредитами. Насамперед саме для кредитів бізнесу. Це не миттєвий процес, але, зважаючи на доволі короткі строки залучення коштів в населення та високу конкуренцію серед банків за позичальника, вже за місяць можна буде відчути зміни.

Ринкові ставки за найбільш розповсюдженими кредитами на поповнення обігових коштів мають знизитися на 1-2% до 17-18% річних у гривні Тетяна Коляско Директор департаменту по роботі з бізнес-клієнтами Юнекс Банку

Сергій Козлов, член правління Агропросперіс Банку, додає, що сьогодні банки мають дві основні альтернативи розміщення коштів – кредитування та депозитні сертифікати НБУ. Безперечно, зниження облікової ставки відразу впливає на вартість розміщення коштів в НБУ.

"Нацбанк змінив дизайн інструменту 3-місячних депозитних сертифікатів, які є більш наближеною альтернативою кредитуванню. Ставка за ними була знижена ще додатково на 1%, тобто з урахуванням зниження облікової на 0,5в.п., дохідність 3-місячних депозитних сертифікатів загалом зменшилась на цілих 1,5%. Такі зміни вже суттєвіше впливають на апетит до ризику в кредитуванні, а ризиків на сьогодні, на жаль, вистачає", – каже Козлов.

Ціноутворення за програмою 5-7-9% базується на індексі UIRD 3m, що враховує середньозважені ставки 3-місячних депозитів в банках. Тому зниження облікової ставки спочатку має відобразитися саме на депозитних ставках, а вже потім розрахунково на індексі UIRD 3m і, відповідно, на вартості кредитування бізнесу за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

від 16 до 22% будуть стандартні ставки фінансування

Вплив зниження облікової ставки на депозитні ставки буде в цілому обмежений, відповідно, і зниження вартості кредитів для бізнесу буде дуже помірковане. Крім того, подальше зниження облікової ставки, скоріше за все, зупиниться: через сукупність військових, інфляційних та валютних ризиків.

Чи варто чекати пожвавлення кредитування

Тетяна Коляско додає, що вартість кредитів наразі не має вирішального значення у питанні попиту на них з боку бізнесу. Домінуючий чинник – стан ринку, очікування самого бізнесу щодо майбутнього, оцінка ним поточних ризиків. Тому радикального прискорення кредитування бізнесу цього року, на жаль, очікувати не доводиться.

"Хоча, зважаючи на низьку базу та поступову адаптацію бізнесу, певне прискорення я все ж прогнозую. А якщо НБУ протягом наступних засідань продовжить пом’якшувати монетарну політику, цілком можливі й більш оптимістичні результати", – каже Коляско.

Олександра Прохорчук, директорка із залучення та розвитку відносин з клієнтами середнього бізнесу Райффайзен Банку, говорить, що очікується подальше зниження облікової ставки до 13% на кінець року, й тоді ставки ринку будуть реагувати відповідно.

Попит на кредитування першу чергу залежать від умов програми "5-7-9", на нашу думку зміни та модернізація цієї програми можуть впливати на попит на кредитування. Але оптимістичні оцінки з боку бізнесу та наявність інвестиційних планів можуть трохи підвищити попит на кредитування в країні Олександра Прохорчук Директорка із залучення та розвитку відносин з клієнтами середнього бізнесу Райффайзен Банку,

Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за мікро-, малий та середній бізнес зауважила, що банк зацікавлений у наданні доступного фінансування. Але це потрібно ретельно зважувати, щоб не відбулося відтоку пасивів, що можна буде стримати не лише поверненням ставок до попереднього рівня, а й не виключено, що доведеться вдаватися до встановлення вищого рівня, оскільки конкуренція між банками не послаблюватиметься.

"Також банк має здійснювати прибуткову діяльність задля задоволення інтересів акціонера у вигляді дивідендів, більший обсяг прибутку також це більші обсяги сплачених податків до бюджету. Зокрема, в останній день зими Ощадбанк перерахував до державного бюджету 5,4 млрд грн. З них 4,7 млрд грн – збільшений податок на прибуток, а 0,7 млрд грн – сплата дивідендів за прогнозними результатами діяльності у 2023 році (орієнтовно 50% дивідендів, що мають бути сплачені)", – зазначила Буткова-Вітвіцька.

Вона додала, що зараз банк пропонує цілком конкурентні та привабливі умови фінансування для підтримки та масштабування бізнесу, запроваджує різного роду партнерські програми, забезпечує доступ (в тому числі є основним провайдером) до коштів як державних, так і іноземних програм та грантів.

Чого очікують представники бізнесу

Нагадаємо, що гривневе кредитування триває переважно у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%": загальний обсяг позик, наданих за цією програмою, зріс на 2% за квартал та на 34% за рік. Протягом року найбільше зросли обсяги кредитів у сфері торгівлі та енергопостачання, в ІV кварталі – також у логістиці та харчовій промисловості. Про це свідчить Огляд банківського сектору за лютий.

Втім, самі представники бізнесу говорять про те, що умови участі та критерії у програмі "5-7-9" часто просто нереалістичні та абсолютно не гнучкі. Тому отримати допомогу від держави й компаній не вийшло.

Ігор Шевченко, засновник, співвласник та генеральний директор "TESSLAGROUP", каже, що програма "5-7-9" – чудова підтримка товаровиробників або секторів економіки, але вона не звертає увагу на ті підприємства та регіони, які постраждали внаслідок окупації.

"У нас всього попало в окупацію 9 елеваторів. Три з них були деокуповані й двох з них, можна сказати, немає. І ми бачимо що відбувається там з товаровиробниками. Поля заміновані, у деяких пошкоджено майно. Вони як ніхто потребують допомоги. Так, як і ми, між іншим. Тому тут знову таки про справедливість. Чому комусь в Центральній чи Західній Україні дають "5-7-9", а виробники в Херсонській, Миколаївській областях які перебували в окупації не отримують таку допомогу. Тому що можливо він просто не може чи не встиг оформити документи", – каже Шевченко.

Вардан Сукіасян, комерційний директор ТОВ "Система-груп", розповідає, що вони пробували взяти участь у програмі "5-7-9", але на той момент, там були такі умови, що вони просто ми не підійшли по деяким критеріям.

Ми не відкидаємо можливу участь в програмі, але лише коли в ній зміняться критерії. Дуже хочемо, щоб вони були більш гнучкими для підприємств і більш реалістичними, щоб фірми, які дійсно потребують фінансування, які показують розвиток, сплачують податки – мали доступ до дешевих кредитів Вардан Сукіасян Комерційний директор ТОВ "Система-груп"

Любов Шевчук, заступниця директора "Кей Ті Косметікс", говорить, що їхня компанія підтримує державу податками для розвитку збройних сил і обороноздатності.

Тому ми обрали таку лінію, що ми не беремо участь в грантових програмах від держави, в ці часи вона має сконцентруватися на зміцненні своїх оборонних позицій, і бізнесу варто самому попіклуватися про себе", – каже Шевчук.