НБУ знизив облікову ставку до 14,5%

Правління Національного банку 14 березня ухвалило рішення знизити облікову ставку на 0,5 відсоткового пункта - до 14,5%. Крім цього, НБУ на 1,5 відсоткового пункта знизив ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що таке рішення правління НБУ враховує:

подальше сповільнення інфляції,

збереження стійкої ситуації на валютному ринку,

позитивні зрушення в питаннях отримання зовнішньої допомоги.

Як зауважують в НБУ, інфляція сповільнювалася швидше, ніж очікував регулятор. У лютому вона знизилася до 4,3% у річному вимірі.

"Ситуація на валютному ринку також залишалася стійкою, зокрема завдяки заходам монетарної політики та валютного нагляду НБУ. У підсумку інфляційні та курсові очікування більшості груп респондентів також поліпшилися", - підкреслили в НБУ.

Крім того, дохідність банківських депозитів та ОВДП і надалі перевищувала очікувану інфляцію. Відповідно інтерес до заощаджень у гривні зберігався.

"Обсяги вкладень українців у ОВДП та депозити строком понад три місяці стабільно зростали. Це обмежувало попит на валюту, а отже, сприяло й сповільненню інфляції", - зазначають у регуляторі.

За прогнозами НБУ, інфляція залишатиметься помірною й надалі, попри незначне пришвидшення в другому півріччі. Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни. Також зберігається й ризик недостатності міжнародного фінансування, але у березні-квітні Україна може отримати більше 10 млрд дол. США.

"Зниження облікової ставки на 0,5 в. п. підтримає відновлення економіки без загрози для макрофінансової стійкості. Ситуація на валютному ринку залишатиметься контрольованою, інфляція – помірною, а дохідність гривневих інструментів для заощаджень – привабливою", - прогнозують в НБУ.

Також щоб стимулювати банки і далі конкурувати за вкладників, НБУ планує зберегти операції з тримісячними депозитними сертифікатами (ДС) як дієвий елемент операційного дизайну процентної політики.

Водночас ставка за цим інструментом з 15 березня знижується на 1,5 в. п. – до 17,5%. Також на 1,5 в. п. зменшується ставка за кредитами рефінансування – до 19,5%. Натомість ставка за ДС овернайт і надалі дорівнюватиме обліковій ставці.

"НБУ готовий і надалі динамічно адаптувати процентну політику, ураховуючи зміни в балансі ризиків для інфляції та курсової стійкості. За умови сталого зниження цих ризиків НБУ продовжить кроки зі зниження облікової ставки та пом’якшення обмежень. Це підтримає відновлення економіки та розвиток кредитування", - зазначили в НБУ.

Зниження облікової ставки

Нагадаємо, що ще на початку червня 2022 року Нацбанк, з огляду на екстрену ситуацію, стрімко підняв облікову ставку з 10% до 25%. Ставка у 25% протрималася з того часу аж до кінця липня цього року. Однак 27 липня НБУ повідомив про її скорочення до 22%.

А вже 14 вересня облікову ставку знизили з 22% до 20%. Такому рішенню посприяло стрімке сповільнення інфляції та доволі стійка ситуація на валютному ринку, що й уможливило продовження циклу зниження ключової ставки. З 27 жовтня НБУ встановив облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт. А з 15 грудня 2023 року НБУ ухвалив рішення знизити облікову ставку з 16,0% до 15,0% річних .

ДОВІДКА:

Облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Ставка визначає ціну кредитів на ринку.

За допомогою облікової ставки НБУ впливає рівень інфляції. Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.