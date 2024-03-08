Закон про мобілізацію: в НБУ запевняють, що не фіксують рекордного зняття коштів з банків

У Національному банку не бачать помітного впливу законопроєкту про мобілізацію на відплив коштів з рахунків українців у банках, ба більше, у перші тижні його обговорення в грудні залишки коштів і надалі збільшувалися.

Про це повідомив голова Національного банку Андрій Пишний.

"Прийшов час розставити всі крапки над «і» у питанні нібито відпливу коштів з рахунків українців у банках. Тема виявилася дуже спокусливою для маніпуляцій та викривлень, особливо в контексті обговорення закону про мобілізацію. У вислові «Українці знімають кошти з банків рекордними темпами через закон про мобілізацію» і перша, і друга частини твердження не відповідають дійсності", - зауважив Пишний.

За його словами, в НБУ детально проаналізували динаміку коштів на рахунках у грудні-лютому.

"По-перше, основний вплив на динаміку коштів на рахунках мали сезонні чинники. Із року в рік надходження на рахунки клієнтів зростають наприкінці року і скорочуються на початку. Це логічний тренд, який був і в мирні часи. Бізнес та держава намагаються завершити всі розрахунки, у тому числі і щодо зарплат, до кінця року, а на початку наступного року населення ці кошти витрачає або інвестує", - підкреслив Пишний.

Він повідомив, що за 2023 рік обсяг гривневих коштів на рахунках населення у банках збільшився на 121 млрд грн, або на 20,5%, і сягнув історичного максимуму – 711 млрд грн.

"Ми не побачили помітного впливу законопроєкту про мобілізацію. Ба більше, у перші тижні його обговорення в грудні залишки коштів і надалі збільшувалися. Крім того, профільний комітет парламенту чітко сформулював, що не підтримуватиме норму щодо блокування рахунків. Це можливо, як і зараз, виключно в судовому порядку", - наголосив Пишний.

Він додав, що ніяких проривних новацій щодо розкриття банківської таємниці Національний банк у лютому не затверджував. Регулятор лише уточнив термінологію згідно зі змінами в законодавстві щодо доступу до інформації, який уповноважені державні органи в установленому порядку мали і до цих змін.

Як зауважив Пишний, НБУ і надалі підтримуватиме ініціативи, спрямовані проти тіньового сектору, водночас суворо відстоюючи захист конфіденційності банківських операцій відповідно до світових стандартів.

"Протягом лютого обсяг гривневих коштів фізичних осіб на рахунках у банках практично відновився після сезонних коливань у січні, свідчать дані нашої оперативної статистики на 1 березня. Станом на початок березня населення зберігає на гривневих рахунках у банках орієнтовно 707 млрд грн", - повідомив голова НБУ.

Ухилянтам не будуть блокувати банківські карти

Раніше заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявляла, що в рамках того законодавчого поля, що існує на сьогодні, фінансово обмежити осіб, які ухиляються від мобілізації в Україні, не можна.

"Будь-яка інформація, яка є в банках і стосується кожної конкретної особи, вона може розкриватися тільки в окремих випадках, в більшості - за рішенням суду", - пояснювала тоді Рожкова.

Як повідомив депутат Федір Веніславський, Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки відхилив норму про арешт банківських рахунків чоловіків, які порушують законодавство про мобілізацію.

"Щодо блокування коштів на рахунках, грошових активів тощо - ми в комітету цю норму відхилили. Тому малоймовірно, що норма про арешт рахунків потрапить у фінальний варіант закону", - заявив Веніславський.