НБУ пропонує надати держорганам доступ до номерів банківських карток клієнтів

Національний банк України пропонує для громадського обговорення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що зміни пов’язані з необхідністю приведення Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у відповідність до статей 62, 622 Закону України “Про банки і банківську діяльністьˮ та удосконалення порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, Національному банку України.

Зокрема, у зв’язку з цим передбачається:

доповнити перелік інформації, що становить банківську таємницю та розкривається банками за запитами уповноважених державних органів;

уточнити вид інформації, що становить банківську таємницю та яку має право надавати Національний банк України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

уточнити види перевірок, що здійснює Національний банк України, під час проведення яких банки зобов’язані надавати документи і їх копії, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Як зауважують в регуляторі, такі норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці”.

Пропонується, що банки додатково розкриватимуть на запит держорганів інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів.

Це можуть бути наприклад, номери платіжних карток обох контрагентів операції (як платника, так і одержувача коштів), а також найменування постачальника платіжних послуг контрагента.

Зауважимо, у рамках нового законопроєкту про мобілізацію на ухилянтів планують накладати фінансові обмеження. Але раніше заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявляла, що в рамках того законодавчого поля, що існує на сьогодні, фінансово обмежити осіб, які ухиляються від мобілізації в Україні, не можна. Тому в НБУ сподівалися, що влада знайде інші методи впливу.

"Будь-яка інформація, яка є в банках і стосується кожної конкретної особи, вона може розкриватися тільки в окремих випадках, в більшості - за рішенням суду", - пояснювала тоді Рожкова.

Але тепер, виходячи із запропонованих змін, держоргани зможуть отримати доступ до номерів карток та простежувати, де відбувалися транзакції.

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