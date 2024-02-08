ТопФінанс ТопФінанс-2024
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бізнесмени на фронті Бізнесмени на фронті
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категорія
Фінанси
Дата публікації

Нацбанк розглядає питання щодо обмежень карткових переказів через термінали

гривні, гривны
Фото: Depositphotos

Національний банк України працює над проєктом рішення про обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи!
До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших”
Проголосувати

Про це повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, передає Інтерфакс-Україна.

За її словами, коли проєкт рішення буде готовий, очікується обговорення його з профільним комітетом Верховної Ради.

"З точки зору запровадження додаткових обмежень на операції фізичних осіб, обмежень щодо розпорядження власними коштами - це дуже сенсативна тема. Ми це питання опрацьовуємо з усіх точок зору", - сказала вона на конференції "Фінанси для бізнесу під час війни" в Києві.

Заступниця голови НБУ додала, що з метою уникнення маніпуляцій не хоче анонсувати щось до того, доки питання не буде вирішене остаточно.

Вона повідомила, що проблема тіньових платежів є дійсно актуальною. Це не стосується всієї країни, однак при цьому зачіпає велику кількість компаній, які продовжують використовувати найрізноманітніші механізми ухилення, зменшення оподаткування та інше.

"Тому, з урахуванням досвіду, який ми маємо, ми наразі опрацьовуємо це питання і далі вже радитимемось з нашими колегами з профільного комітету, як краще нам це зробити, щоб, з одного боку, не обмежити нормальний бізнес, нормальних людей, а з іншого - все-таки зменшити можливості маніпуляцій та обходу закону", - резюмувала Рожкова.

Додамо, що на початку лютого голова комітету ВР з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що для виправлення ситуації з проведенням "тіньових" фінансових операцій НБУ пропонує встановити на законодавчому рівні обмеження на здійснення фінансових операцій з використанням реквізитів електронних платіжних засобів, лімітами на суми транзакцій, їх кількості тощо. А також граничних сум готівкових переказів, здійснених за допомогою терміналів самообслуговування.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесніченко