Нацбанк розглядає питання щодо обмежень карткових переказів через термінали

Національний банк України працює над проєктом рішення про обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування.

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Про це повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, передає Інтерфакс-Україна.

За її словами, коли проєкт рішення буде готовий, очікується обговорення його з профільним комітетом Верховної Ради.

"З точки зору запровадження додаткових обмежень на операції фізичних осіб, обмежень щодо розпорядження власними коштами - це дуже сенсативна тема. Ми це питання опрацьовуємо з усіх точок зору", - сказала вона на конференції "Фінанси для бізнесу під час війни" в Києві.

Заступниця голови НБУ додала, що з метою уникнення маніпуляцій не хоче анонсувати щось до того, доки питання не буде вирішене остаточно.

Вона повідомила, що проблема тіньових платежів є дійсно актуальною. Це не стосується всієї країни, однак при цьому зачіпає велику кількість компаній, які продовжують використовувати найрізноманітніші механізми ухилення, зменшення оподаткування та інше.

"Тому, з урахуванням досвіду, який ми маємо, ми наразі опрацьовуємо це питання і далі вже радитимемось з нашими колегами з профільного комітету, як краще нам це зробити, щоб, з одного боку, не обмежити нормальний бізнес, нормальних людей, а з іншого - все-таки зменшити можливості маніпуляцій та обходу закону", - резюмувала Рожкова.

Додамо, що на початку лютого голова комітету ВР з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що для виправлення ситуації з проведенням "тіньових" фінансових операцій НБУ пропонує встановити на законодавчому рівні обмеження на здійснення фінансових операцій з використанням реквізитів електронних платіжних засобів, лімітами на суми транзакцій, їх кількості тощо. А також граничних сум готівкових переказів, здійснених за допомогою терміналів самообслуговування.

Фото: ua.depositphotos.com