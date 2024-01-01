У Мінфіні прокоментували, чи планується запроваджувати скандальний "податок у 18% на карткові перекази"

Міністерство фінансів наголошує на відсутності у Національній стратегії доходів України на 2024-2030 згадки про запровадження податку на отримання будь-яких надходжень на картки фізичних осіб. Про це йдеться у заяві відомства.

"Національна стратегія доходів України – це комплексний та структурований документ, який потрібно читати уважно. Будь-який захід, що планується до впровадження, підкріплено описом проблематики, як обґрунтування необхідності кожної реформи. Некоректні висновки з цього питання могли бути зроблені на основі інформації з розділу 4.3.1 "Реформа спрощеної системи оподаткування", - сказано в ньому.

Втім, у міністерстві підтверджують, що згідно цієї інформації, всі доходи фізосіб, отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені Податковим кодексом, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом (наразі це і є 18%).

"Фраза про вимоги щодо "оподаткування доходів, отриманих поза межами підприємницької діяльності" відображає загальні принципи оподаткування, які вже і так існують в діючому податковому законодавстві (в розділі IV чинної редакції Податкового кодексу)", - заявили у відомстві.

В Мінфіні при цьому зауважують, що будь-яка реформа податкової політики вимагає напрацювання детальних змін до податкового законодавства, і жодна фундаментальна реформа, особливо така складна, як зміна правил оподаткування доходів фізосіб, просто неможлива без обговорень з громадськістю, бізнесом, відповідними органами влади.

"Більше того, як зазначено в Нацстратегії, подібні зміни можуть бути запроваджені не раніше року наступного за тим, в якому будуть вважатися виконаними заходи щодо забезпечення конфіденційності та захисту даних в системах Державної податкової служби (в тому числі інформації, одержаної від платників податків та податкових агентів)", - підкреслюють у відомстві.

Як прокоментували 1 січня у самій ДПС, затвердженням Нацстратегії доходів 27 грудня Кабмін виконав зобов’язання України перед Міжнародним валютним фондом: цим документом визначено план зміцнення фінансової системи держави та удосконалення процедур податкового адміністрування.

Стратегією, зокрема, передбачено:

- забезпечення адаптації законодавства України до законодавства ЄС і виконання міжнародних зобов'язань України в частині податкової політики та адміністрування;

- зміцнення доброчесності та довіри до контролюючих органів через посилення антикорупційних заходів та підвищення прозорості і ефективності процедур управління;

- підвищення рівня дотримання податкового законодавства платниками податків та контролюючими органами;

- створення та впровадження сучасних цифрових рішень податкового та митного адміністрування.



У ДПС зазначають, що вже проведели низку заходів для виконання завдань, визначених стратегією для самої служби. Зокрема, активна увага приділена цифровій трансформації ДПС в контексті євроінтеграції, розвитку електронних сервісів та запровадженню сучасних підходів комплаєнсу у податковому адмініструванні.

Гетманцев про "ІПСО та хайп божевільного неадеквата"

Зазначимо також, що напередодні голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев обурився поширенням в суспільстві інформації про нібито майбутнє запровадження 18%-го податку на карткові перекази.

"Черговий самопроголошений божевільний експерт у звичній спробі пошуку дешевого хайпу написав у себе в Facebook, що кожне перерахахування на рахунок кожної особи відповідно до затвердженої урядом Нацстратегіі доходів буде обкладатися податком 18%. В передноворічному вакуумі економічної інформації, "новину" понесли. Знаючи відповідь, сам ще раз перечитав стратегію", - написав він.

За словами нардепа, який зазвичай виступає у парламенті основним ініціатором податкових змін, такої тези у документі він "передбачувано не знайшов, але осад залишився".

"Ну невже ми настільки інфантильні, що маємо на другому році війни вестися на абсолютних неадекватів та їх свідоме або несвідоме (за її відсутності) проросійське ІПСО? Давайте врешті переходити з року кролика у рік дракона!" - додав Гетманцев.

Нагадаємо, що 28 грудня співзасновник та директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін розкритикував згадану Нацстратегію, заявивши, що нею уряд "убив майбутнє економіки України", через що "з такими "друзями" і ворогів Україні не потрібно". Відповідний допис у Facebook поширило на сьогодні вже біля 600 користувачів, через що тема отримала значну суспільну увагу.

"Спрощенку змінюють. У юросіб забирають спрощену систему. Повернення прогресивної шкали оподаткування фізосіб (привіт зростанню тіні в Україні). Будь-які надходження на картку фізособи оподатковуються 18% (привіт, кешева економіка). Підвищують ренту для нових свердловин (що б ми ще більше залежали від імпорту газу). Митникам дають право проводити слідчі дії (корупція, привіт). Зростають акцизи на сигарети та алкоголь (і знову привіт, тінь). Прибирають будь-які податкові пільги (прощавай, "Дія сіті" та технологічне майбутнє України)", - окреслив він своє розуміння основних ідей документу.

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