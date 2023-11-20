Які податки треба сплачувати за орендний бізнес - рекомендації юристів

Якщо власник житла планує здавати житло в оренду легально, треба вирішити, як планується сплачувати податки – як фізична особа чи як підприємець, говорить керуючий партнер ЮК "Максим Боярчуков та Партнери" Максим Боярчуков. Більше детально про те, як вести легальний орендний бізнес, Delo.ua розповідає у статті "Рантьє за 5 років - Ч.2. Як з одної квартири зробити дві та здавати їх в оренду".

За словами юристів, податкове навантаження на нерухомість може йти за наступними схемами.

Перший варіант. Власник житла - фізична особа – вирішує сплачувати податки за отримання доходу від оренди. Тоді треба повідомити податкову службу про свій заробіток.

В такому разі ви сплачуєте:

податок на доходи фізосіб (ПДФО) у розмірі 18% від прибутку, отриманого за кожен місяць здачі нерухомості в оренду.

військовий збір у розмірі 1,5% від цього прибутку.

Ці податки сплачувати треба один раз на квартал.

"Також на таку особу покладено обов’язок за підсумками календарного року подавати декларацію, в якій зазначається така стаття доходів як здача нерухомості в оренду. Граничний термін подання декларацій про майновий стан і доходи – 3 травня. Подати декларацію платникам необхідно до податкової інспекції за місцем своєї реєстрації", - зазначає Максим Боярчуков.

Другий варіант. Власник житла вирішив сплачувати доходи від оренди як приватний підприємець на спрощеній системі оподаткування. Тут є два шляхи.

В першому випадку людина може стати платником єдиного податку ІІ групи. Тоді вона має сплатити:

єдиний податок, що складає 20% від мінімальної зарплати (наразі це 1340 грн) за кожен місяць.

єдиний соціальний внесок (ЄСВ) один раз в квартал (наразі складає 4422 грн).

військовий збір у розмірі 1,5% від прибутку.

В другому випадку людина може стати платником єдиного податку ІІІ групи. Тоді вона сплачує:

єдиний податок, що складає 5% від отриманого доходу кожного місяця.

ЄСВ один раз в квартал (наразі складає 4422 грн).

військовий збір у розмірі 1,5% від прибутку.

Водночас з цим, керуючий партнер Адвокатського Об’єднання "Місечко та Партнери" Володимир Місечко нагадує, що платниками єдиного податку ІІ-ІІІ груп не можуть бути фізособи - підприємці, які надають в оренду:

житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 400 кв. м.

нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 900 кв.м.

В даному випадку прибуток оподатковується за загальними правилами.

Третій варіант. Власник житла може сплачувати податки від оренди як приватний підприємець на загальній системі оподаткування. Тоді податкове навантаження буде:

ПДФО у розмірі 18% від прибутку.

військовий збір у розмірі 1,5% від прибутку.

ЄСВ, як зараз становить 4422 грн раз на квартал.



"Тут немає обмежень по площі приміщень, але податки буду залежати від розміру отриманого прибутку", - говорить Боярчуков.

До речі, варто пам’ятати, що підприємці подають у податкову не тільки щоквартальну декларацію не пізніше 40 календарних днів, які йдуть за останнім календарним днем звітного кварталу, а й щорічну декларацію.

Як правильно відкрити ФОП

Якщо власник житла вирішив сплачувати податки від оренди як ФОП, треба правильно легалізувати цей статус. Для цього спочатку необхідно звернутись до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) та подати заяву про реєстрацію фізособи підприємця, зазначає Боярчуков. Крім того, існує можливість відкрити ФОПа через "Дія".

"При реєстрації ФОПа необхідно обрати вид діяльності КВЕД 68.20 «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна". Також при поданні заяви на реєстрацію ФОПа необхідно обрати систему оподаткування», - говорить Місечко.

Юристи кажуть, що після відкриття ФОПа, власник майна має звернутись до будь-якого банку для відкриття підприємницького рахунку. В подальшому на цей рахунок мають надходити кошти від здачі майна в оренду, а банк, своєю чергою, фіксуватиме доходи та відраховуватиме суму податків з рахунку.

Більше детально про те, як вести легальний орендний бізнес, Delo.ua розповідає у статті "Рантьє за 5 років - Ч.2. Як з одної квартири зробити дві та здавати їх в оренду".