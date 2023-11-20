Какие налоги нужно платить за арендный бизнес – рекомендации юристов

Если владелец жилья планирует сдавать жилье в аренду легально, нужно решить, как планируется платить налоги – как физическое лицо или как предприниматель, говорит управляющий партнер ЮК "Максим Боярчуков и Партнеры" Максим Боярчуков. Более подробно о том, как вести легальный арендный бизнес, Delo.ua рассказывает в статье "Рантье за 5 лет – Ч.2. Как из одной квартиры сделать две и сдавать их в аренду".

По словам юристов, налоговая нагрузка на недвижимость может идти по следующим схемам.

Первый вариант. Владелец жилья – физическое лицо – решает платить налоги за получение дохода от аренды. Тогда нужно уведомить налоговую службу о своем заработке.

В таком случае вы платите:

налог на доходы физлиц (НДФЛ) в размере 18% от прибыли, полученной за каждый месяц сдачи недвижимости в аренду.

военный сбор в размере 1,5% от этой прибыли.

Эти налоги платить нужно один раз в квартал.

"Также на такое лицо возложена обязанность по итогам календарного года подавать декларацию, в которой указывается такая статья доходов как сдача недвижимости в аренду. Предельный срок подачи деклараций об имущественном положении и доходах – 3 мая. Подать декларацию плательщикам необходимо в налоговую инспекцию по месту своей регистрации", – отмечает Максим Боярчуков.

Второй вариант. Владелец жилья решил платить доходы от аренды как частный предприниматель по упрощенной системе налогообложения. Здесь есть два пути.

В первом случае человек может стать плательщиком единого налога ІІ группы. Тогда он должна оплатить:

единый налог, который составляет 20% от минимальной зарплаты (сейчас это 1340 грн) за каждый месяц.

единый социальный взнос (ЕСВ) один раз в квартал (сейчас составляет 4422 грн).

военный сбор в размере 1,5% прибыли.

Во втором случае человек может стать плательщиком единого налога ІІІ группы. Тогда он платит:

единый налог, составляющий 5% от полученного дохода каждый месяц.

ЕСВ один раз в квартал (сейчас составляет 4422 грн.).

военный сбор в размере 1,5% прибыли.

В то же время, управляющий партнер Адвокатского Объединения "Мисечко и Партнеры" Владимир Мисечко напоминает, что плательщиками единого налога ІІ-ІІІ групп не могут быть физлица - предприниматели, предоставляющие в аренду:

жилые помещения и/или их части, общая площадь которых превышает 400 кв. м.

нежилые помещения (постройки, здания) и/или их части, общая площадь которых превышает 900 кв.м.

В данном случае прибыль облагается налогом по общим правилам.

Третий вариант. Владелец жилья может платить налоги от аренды в качестве частного предпринимателя на общей системе налогообложения. Тогда налоговая нагрузка будет:

НДФЛ в размере 18% от прибыли.

военный сбор в размере 1,5% прибыли.

ЕСВ, как сейчас составляет 4422 грн раз в квартал.



" Тут нет ограничений по площади помещений, но налоги буду зависеть от размера полученной прибыли", – говорит Боярчуков.

Кстати, следует помнить, что предприниматели подают в налоговую не только ежеквартальную декларацию не позднее 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного квартала, но и ежегодную декларацию.

Как правильно открыть ФЛП

Если владелец жилья решил платить налоги от аренды как ФЛП, нужно правильно легализовать этот статус. Для этого сначала необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) и подать заявление о регистрации физлица предпринимателя, отмечает Боярчуков. Кроме того, существует возможность открыть ФЛП через "Действие" .

"При регистрации ФЛП необходимо выбрать вид деятельности КВЭД 68.20 "Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества". Также при подаче заявления на регистрацию ФЛП необходимо выбрать систему налогообложения", - говорит Мисечко.

Юристы говорят, что после открытия ФЛП, собственник имущества должен обратиться в любой банк для открытия предпринимательского счета. В дальнейшем на этот счет должны поступать средства от сдачи имущества в аренду, а банк в свою очередь будет фиксировать доходы и отчислять сумму налогов со счета.

Более подробно о том, как вести легальный арендный бизнес , Delo.ua рассказывает в статье "Рантье за 5 лет – Ч.2. Как из одной квартиры сделать две и сдавать их в аренду".