До кого завітає податкова з перевірками у 2024 році: оприлюднено графік

У 2024 році податківці планують провести 3242 планові перевірки платників податків.

Про це свідчить план-графік Державної податкової служби України, який оприлюднений на сайті відомства.

Зазначається, що план-графік на 2024 рік складається з таких розділів:

Розділ "Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб" та "Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів" містять перелік 2172 суб'єктів .

Розділ "Документальні планові перевірки фізичних осіб" налічує 914 осіб , до яких наступного року планує завітати з візитом ДПС.

Розділ "Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти й своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" містить перелік 156 перевірок .

Загалом у 2024 році податківці планують провести 3242 планові перевірки.

Нагадаємо, в Україні завершилася дія мораторію на проведення документальних планових і позапланових перевірок бізнесу, який раніше було запроваджено на період з 1 серпня цього року і до припинення воєнного стану. Хто до кінця 2024 може підпасти під планові перевірки, а про кого "забудуть" ще на рік, читайте у статті Delo.ua.

Джерело фото: ua.depositphotos.com