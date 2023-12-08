В Україні завершився мораторій на податкові перевірки бізнесу, але не для всіх: про кого "забудуть" ще на рік

В Україні завершилася дія мораторію на проведення документальних планових і позапланових перевірок бізнесу, який раніше було запроваджено на період з 1 серпня цього року і до припинення воєнного стану.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Відповідний закон, який обмежує цей термін датою 1 грудня (номер відповідного проекту - 10016-д), Верховна Рада прийняла 9 листопада. Втім, президент Володимир Зеленський підписав його лише 6 грудня, а опубліковано документ було 7 грудня. Відповідно, з наступного дня, 8 грудня, на тиждень пізніше запланованого, закон набув чинності.

Для кого поки діятиме мораторій на перевірки

При цьому документ передбачає, що з 1 грудня цього року до 1 грудня 2024 року діє заборона на документальні перевірки платників єдиного податку першої та другої груп (крім перевірок, пов’язаних з припиненням діяльності фізичної особи-підприємця, та/або таких, що проводяться на звернення платника податків).

Також мораторій діє на документальні перевірки компаній, податковою адресою яких (на дату початку окупації, бойових дій чи можливості бойових дій) є території, що були окуповані Росією чи де велися або могли вестися бойові дії. Завершиться його дія в останній день місяця, коли офіційно буде скасовано відповідний статус відповідної території.

Якщо ж така компанія перереєструється на підконтрольній території України, мораторій на її перевірки припиниться з дати такої перереєстрації. При цьому стосовно таких компаній діятиме можливість перевірки за їх заявою або при наявності певних обставин.

Серед останніх - оскарження результатів минулої перевірки; реорганізація юрособи; декларування заявленого до відшкодування з бюджету ПДВ та/або від'ємне значення ПДВ більше 100 тисяч гривень; дисциплінарне провадження чи підозра у злочині щодо податківців через незаконність висновків минулої перевірки чи неповну перевірку; виявлення порушення за даними від іноземних держорганів.

Втім, для перевірки компаній, що переїхали з територій можливих бойових дій, підстав для позапланової перевірки визначено 14, а лише не згадані 5 (з 27 визначених загалом у Податковому кодексі). Також усі релоковані компанії не уникнуть перевірки, якщо виявиться, що вони не повертають вчасно експорту валютну виручку.

Мораторій на фактичні перевірки у зачеплених війною районах

Окрім цього, прописано мораторій на фактичні перевірки за місцезнаходженням активів компаній на територіях окупації / бойових дій / можливих бойових дій до дати завершення дії такого статусу цих територій.

Ці дати, нагадаємо, встановлюються у відповідному реєстрі, який веде Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, однак слід мати на увазі, що іноді вже встановлені дати завершення окупації чи бойових дій пізніше уточнюються.

Примітно, що мораторій на фактичні перевірки на територіях можливих бойових дій не розповсюджується на об'єкти з виробництва підакцизних товарів (тобто алкоголю, сигарет тощо), грального бізнесу, обміну валюти та незареєстрованої бізнес-діяльності.

Хто до кінця 2024 може підпасти під планові перевірки

В свою чергу, передбачено, що до кінця 2024 року до плану-графіка планових документальних перевірок зможуть включатися лише п'ять категорій платників податків. Серед них компанії, що вироблять чи продають підакцизні товари, ведуть гральний бізнес, надають фінансові чи платіжні послуги.

Також планові перевірки будуть можливі у цей період щодо іноземних компаній, що працюють в Україні через представництва і або мають зростання податку на прибуток значно менше (на 50% і більше), ніж рівень зростання своїх доходів; або ж декларують нарахування зарплат за відсутності декларування об’єкта оподаткування податком на прибуток.

Решта платників податків зможуть включатися до плану перевірок на основі показників за підсумками довоєнного 2021 року за відповідності хоча б одному критерію:



- рівень сплати податку на прибуток значно менший (на 50% і більше), ніж рівень його сплати у відповідній галузі (критерій не поширюється на платників єдиного податку);



- рівень сплати ПДВ значно менший (на 50% і більше), ніж рівень його сплати у відповідній галузі (критерій не поширюється на платників, у яких експортні операції становлять від 25% обсягу постачання та одночасно рівень сплати податку на прибуток є не меншим на 50% від рівня його сплати у відповідній галузі);



- дебіторська заборгованість перевищує кредиторську більше ніж у два рази;



- загальна сума витрат у податковій декларації про майновий стан і доходи становить більше 75% загального річного доходу у декларації (при доході від підприємництва більше 10 мільйонів гривень);



- виплата зарплати менше середньої у відповідній галузі у відповідному регіоні.



Зазначимо, що проект цього закону було подано головою парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим. У першому читанні його прийняли вже наступного дня після подання - 17 жовтня. Після цього аграрії закликали Раду все ж не ухвалювати його в цілому, вказуючи на поспішність такого рішення.

Нагадаємо також, що наприкінці червня Рада прийняла закон, відповідно до якого з 1 серпня було скасовано єдиний податок у 2% для бізнесу, а також частково скасовано заборону на проведення податкових перевірок для виробників та продавців підакцизних товарів, грального бізнесу та компаній, шо надають фінансові й платіжні послуги.

Згідно ж із новини змінами до Податкового кодексу, що зараз набули чинності, остання норма, що мала діяти до кінця війни, припинила дію з грудня і фактично була перенесена до іншого пункту, але вже з розширенням числа категорій, які підпадають під планові перевірки, з трьох до п'яти.

Джерело фото: ua.depositphotos.com