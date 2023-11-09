Податкові перевірки повертаються: Рада схвалила законопроєкт

Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт №10016-д, який передбачає часткове повернення документальних податкових перевірок. Про це 9 листопада повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Порівняно з версією, ухваленою в першому читанні, в документі прописано, що відновлення перевірок відбудеться не з 1 листопада, а з 1 грудня.

Також передбачено, що мораторій на перевірки ФОПів першої та другої груп буде збережено до грудня 2024 року (раніше пропонувалося зберегти до серпня 2024-го).

Результати голосування за законопроєкт №10016-д у другому читанні. Фото: Ярослав Железняк / Telegram

Перевірки бізнесу: попередні рішення Ради

Мораторій на проведення податкових перевірок було запроваджено після початку повномасштабної агресії РФ проти України. Однак Міжнародний валютний фонд вимагав відновити їх для ухвалення рішення щодо чергового траншу.

Наприкінці червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про повернення довоєнних податків, однак перед голосуванням із документа виключили відновлення податкових перевірок для великого бізнесу. Проєкт передбачив відновлення перевірок лише для виробників підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, пальне), а також підприємств, які працюють у сферах грального бізнесу та фінансових послуг.

У жовтні парламент підтримав у першому читанні законопроєкт про повернення документальних планових перевірок для тих платників, які за 2021 рік мали:

вдвічі більшу дебіторську заборгованість ніж кредиторську;

рівень сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість менший ніж 50% по галузі;

річний дохід у понад 10 млн грн, а загальну суму витрат – понад 75% суми такого доходу.

Передбачалося, що ці зміни почнуть діяти з 1 листопада, однак до цієї дати Рада не розглянула проєкт у другому читанні.